Polizeichef: 20 Ausreisen von IS-Sympathisanten aus Wolfsburg bekannt

Hannover - Etwa 20 IS-Unterstützer aus Wolfsburg sind in den vergangenen Jahren nach Behördenerkenntnissen in Kampfgebiete nach Syrien und in den Irak ausgereist.

Das sagte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka am Mittwoch im Landtags-Untersuchungsausschuss in Hannover.

Von der Ausreisewelle hätten die Behörden im Rahmen von Ermittlungen erfahren, die im Mai 2014 begannen, sagte Pientka. Mittlerweile seien einige dieser IS-Kämpfer gestorben, einige seien noch in den Kriegsgebieten. Genaue Zahlen nannte er nicht. Auch Rückkehrer habe es gegeben, darunter die beiden jungen Wolfsburger, die im Dezember 2015 vom Oberlandesgericht Celle zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden.

Schwachstellen aufdecken

Auf Fragen des FDP-Abgeordneten Stefan Birkner nach Details zur Wolfsburger Ausreisewelle sagte Pientka, er habe dazu keine weiteren Kenntnisse, da die Federführung in diesen Fällen beim Landeskriminalamt liege. Er betonte, die Zusammenarbeit zwischen beiden Sicherheitsbehörden funktioniere gut.

Der Untersuchungsausschuss versucht seit Mai, Schwachstellen bei der Abwehr möglicher islamistischer Bedrohungen in Niedersachsen aufzudecken. Er befragt Politiker und Beamte, die mit der Terrorabwehr zu tun hatten. Im Vordergrund steht der Fall der jugendlichen IS-Sympathisantin Safia S., die am Hauptbahnhof Hannover einen Polizisten schwer verletzte.

