Internationale Hilfsaktion für französischen Bartgeier

Flug aufgrund von Dauerregen unmöglich

© Thomas Brandt/Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer/dpa Ein Bartgeier musste in Eilvese gefangen werden, damit er in einer Auffangstation zu neuen Kräften kommen kann.

Sachsenhagen - Ein seltener Bartgeier hat sich aus Südfrankreich in die Weiten der norddeutschen Landschaft verirrt. Der Greifvogel wurde vor wenigen Tagen völlig durchnässt und entkräftet in einem Waldstück bei Eilvesee (Neustadt am Rübenberge) entdeckt und eingefangen.