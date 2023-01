Intensivtäter in Niedersachsen festgenommen: 14-Jähriger in Untersuchungshaft

Von: Johannes Nuß

Ein mutmaßlicher Intensivtäter ist von der Polizei in Lüneburg festgenommen worden. Er sitzt in Hameln in Untersuchungshaft. Es geht unter anderem um Einbrüche.

Lüneburg – Ein 14-Jähriger sitzt aktuell in Hameln in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Wie der NDR berichtet, soll es sich bei im um einen mutmaßlichen Intensivtäter handeln. Er soll zahlreiche Straftaten begangen haben, heißt es. Unter anderem sollen zehn Einbrüche auf sein Konto stehen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Des Weiteren ermittle die Polizei wegen des Aufbaurechens von Autos sowie Fahrrad- und Ladendiebstähle. Wie es weiter heißt, soll der Jugendliche an Weihnachten die Grundschule in Embsen (Landkreis Lüneburg) verwüstet haben. Wie der NDR schreibt, soll damals sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass er in mehreren Fällen auch Mittäter gehabt haben muss. Der Junge ist laut Polizei ohne festen Wohnsitz. In der jüngeren Vergangenheit mit Polizei, Sozialarbeitern und Justiz geführte Gespräche hätten keinen Erfolg gehabt.