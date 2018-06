Inklusives Theaterfestival „Klatschmohn“ bietet drei Tage Programm

Hannover - Um Menschen mit und ohne Behinderung aus ganz Niedersachsen geht es ab Montag beim 20. inklusiven Theaterfestival „Klatschmohn“ in Hannover.

Dazu treffen sich Angaben der Stadt zufolge 28 Ensembles im Kulturzentrum „Pavillon“, um einen Querschnitt der inklusiven Musik-, Tanz- und Theaterszene zu präsentieren. Das Thema lautet in diesem Jahr„Zum Glück!“

Das Vormittagsprogramm des Festivals richtet sich in erster Linie an Kinder. Weitere Vorstellungen sind jeweils am Abend geplant. Das Programm des Schlusstags am 13. Juni wird komplett durch Gebärdendolmetscher unterstützt. Dann ist unter anderem das Schwarzlicht-Tanztheater „Auf der Suche nach dem Glück“ zu sehen, ein gemeinsames Projekt einer Gehörlosenschule aus dem rumänischen Sibiu und der Nibelungen-Realschule in Braunschweig.

Das Festival will Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Handicap die Möglichkeit geben, ihre musisch-kreativen Fähigkeiten einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Sie zeigen Sprechtheater, Figuren-, Schwarzlicht- und Maskentheater, aber auch Tanz-, Zirkus- und Musikprojekte.

Die Akteure kommen aus Förderschulen, Regelschulen, heilpädagogischen Einrichtungen und freien inklusiven Gruppen. Veranstalter ist die Stadt Hannover in Kooperation mit der Leibniz Universität und mehreren Schulen für behinderte Menschen.