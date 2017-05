Inhaftierter Mann verbietet Töchtern Rückkehr nach Deutschland

Hannover - Weil er seine kleinen Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhält, steht ein 39-Jähriger abermals vor dem Amtsgericht Hannover.

Der Mann weigerte sich, einer Rückkehr der acht und zehn Jahre alten Mädchen nach Deutschland zuzustimmen. Die Kinder leben bei seinen Verwandten in Tunesien, die Mutter hat aber inzwischen das alleinige Sorgerecht.

Der Tunesier wurde bereits wegen der Entziehung der Kinder für den Zeitraum zwischen Januar und Mai 2016 verurteilt und sitzt deswegen in Haft. Er lässt die Kinder aber nach wie vor nicht zur Mutter. Alle Prozessbeteiligten appellierten am Donnerstag an den Mann, zum Wohle der Kinder endlich einzulenken. Das Urteil soll am Nachmittag gesprochen werden.

dpa