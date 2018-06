Infektionsrettungswagen bislang ohne Nutzen - zum Glück

Hannover/Northeim - Ein vor einem Jahr angeschaffter Infektionsrettungswagen ist noch nicht gebraucht worden. Es habe bisher kein Katastrophenereignis gegeben, das den Einsatz dieses Fahrzeugs erforderte, teilte das niedersächsische Innenministerium mit.

„Für die zunehmenden verschiedenen Bedrohungsszenarien, gerade im Bereich der biologischen Gefahrensituationen, ist es jedoch notwendig, dieses Fahrzeug für mögliche Einsätze dauerhaft zentral vorzuhalten“, hieß es weiter.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte das damals neue Fahrzeug im Juni 2017 an die Johanniter-Unfall-Hilfe übergeben. Der 160.000 Euro teure Rettungswagen soll einen besseren Schutz vor Infektionskrankheiten bieten und ist beim Katastrophenschutzzentrum der Johanniter im südniedersächsischen Northeim stationiert.

Hoch ansteckende Patienten können in dem besonderen Rettungswagen sicher transportiert werden und auch die Retter werden besser vor einer Ansteckung geschützt. So ist die Trage für den Patienten in einem luftdichten Zelt, in dem permanenter Unterdruck herrscht. Dies soll verhindern, dass Keime nach außen dringen. Die Einsatzkräfte werden zusätzlich mit besonderen Schutzanzügen ausgestattet. Eine Wechselsprechanlage und Kamera sollen ermöglichen, dass die Fahrerkabine permanent mit dem Patientenraum verbunden ist.

Grundsätzlich sei der Infektionsrettungswagen aber auch für andere Notfälle ausgestattet, betonte der Ministerium. Das Fahrzeug könne deshalb auch für sonstige Katastrophenschutzeinsätze benutzt werden - etwa bei Explosions- oder Zugunglücken, großen Verkehrsunfällen oder Evakuierungen von Krankenhäusern und Altenheimen wegen Hochwassers. Bislang war das allerdings noch nicht der Fall.

