Potenzieller Selbstmordanschlag verhindert: Polizei nimmt 27-jährigen Syrer in Gewahrsam

Von: Sebastian Peters

Ein 27-jähriger Syrer wurde in Harburg nach Hinweisen auf einen geplanten Anschlag in Langzeitgewahrsam genommen. Der Großeinsatz fand in einer Flüchtlingsunterkunft statt.

Harburg – Am Freitag bestätigt eine Sprecherin der Polizei in Harburg, dass ein 27-jähriger Mann in Langzeitgewahrsam genommen wurde, nachdem ein Großeinsatz im Landkreis Harburg zur Gefahrenabwehr stattgefunden hatte.

Ausländischen Geheimdienst gab Hinweis auf möglichen Selbstmordanschlag

Die Entscheidung für diesen Einsatz wurde getroffen, nachdem sich in Zusammenarbeit mit anderen Behörden eine „Hinweislage“ ergeben hatte. Gemäß einem Bericht des Spiegel erhielt die Polizei von einem ausländischen Geheimdienst Hinweise auf einen möglicherweise geplanten, islamistisch motivierten Selbstmordanschlag. Erst vor ein paar Monaten sorgte ebenfalls ein ausländischer Hinweis eines Geheimdienstes für die Festnahme eines Terror-Verdächtigen in Hamburg.

Aufgrund der vorliegenden Informationen löste das Bundesamt für Verfassungsschutz den Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Tostedt aus. In der Durchsuchung konnten jedoch keine Sprengstoffe oder Waffen gefunden werden.

Die Polizei hat offenbar einen Selbstmordanschlag verhindert (Symbolbild) © Rico Thumser/IMAGO

Laut Spiegel soll der in Gewahrsam genommene Verdächtige ein Syrer sein, der zuvor in sozialen Medien darum gebeten hatte, für ihn zu beten, bevor er seine Profile in allen Netzwerken abmeldete.

Amtsgericht Tostedt hat den Gewahrsam angeordnet – zu den Ermittlungen gibt es keine weiteren Informationen

Die Polizei hat den Mann für elf Tage in Gewahrsam genommen. Nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz können bei anstehenden Straftaten bis zu zehn Tage Gewahrsam verhängt werden, bei terroristischen Straftaten sogar bis zu vierzehn Tage.

Das Amtsgericht Tostedt hat den Gewahrsam angeordnet und der Verdächtige befindet sich eine Woche später immer noch in Gewahrsam. Da die Ermittlungen noch laufen, konnte die Polizeisprecherin keine weiteren Informationen bekanntgeben.

Aktuell sind die Ermittlungen um einen mutmaßlich geplanten Anschlag in vollem Gange. Die Polizei rechnet mit weiteren Ergebnissen in den nächsten Tagen.