Impfwochenende in Niedersachsen: Dieser Impfstoff kommt zum Einsatz

70.000 Corona-Impfungen geplant

In Niedersachsen stehen noch 350.000 Menschen auf der Warteliste für eine Corona-Impfung. Alleine am Impfwochenende sollen 70.000 davon geimpft werden.

Niedersachsen - Am Wochenende sollen rund 70.000 Menschen in Niedersachsen geimpft werden. Dafür hat das Land ein Impfwochenende am 25. und 26. April ins Leben gerufen. Dabei sollen Personen über 70 Jahre, die auf der Warteliste stehen und keinen konkreten Impftermin haben, mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. „Ich appelliere an alle, die ein entsprechendes Impfangebot erhalten, dieses auch wahrzunehmen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Bei den Erstimpfungen liegt Niedersachsen derzeit unter dem Bundesdurchschnitt. „Das ist eine sehr ärgerliche Situation“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabes der Landesregierung, Heiger Scholz. Es liefen intensive Gespräche mit den Impfzentren über die Gründe. Einige hätten dargelegt, sie seien noch nicht mit dem Melden nachgekommen. Es gebe aber auch Menschen, die wegen des Vakzins von Astrazeneca auf eine Impfung verzichteten. Aus diesem Grund gingen einige Impfzentren dazu über, dass sie wie Fluglinien Überbuchungen machten, berichtete Scholz.

Impfungen gegen Corona: Termine für über 60-Jährige ab Montag

Mit dem Impfwochenende will die Landesregierung möglichst viele Menschen von der Warteliste bekommen. Damit soll möglich sein, die Terminvergabe ab Montag für Personen über 60 zu öffnen. Auch hier sollte mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. „Dieser Impfstoff schützt ausgesprochen wirksam vor einer Covid-Infektion und schweren Krankheitsverläufen“, sagte Behrens.

Ab dem 1. Mai sollen auch alle aktiven Feuerwehrleute sowie hauptamtliche Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe in den Impfzentren geimpft werden können, kündigte das Gesundheitsministerium an. Mehr als 130 000 Menschen sind bei den Feuerwehren in Niedersachsen aktiv.

250 000 Menschen in niedersächsischen Arztpraxen geimpft

Am Donnerstag hat das Land eine Impfbörse für kurzfristig frei gewordene Impftermine zur sofortigen Buchung freigeschaltet. Außerdem sollen bald 21.600 Dosen des Johnson & Johnson-Impfstoffs in kritischen Hotspots eingesetzt werden.

Unterdessen wurde bekannt, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen bisher 250 000 Menschen geimpft haben. Impfstart in den Praxen war am 7. April. Dies sei ein «sehr wichtiger Baustein für den Erfolg der Impfkampagne», sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Freitag. (Mit Material der dpa)

