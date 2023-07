Starke Gewitter und amtliche Böen-Warnung: Unwetter suchen Niedersachsen am Donnerstag heim

Von: Lia Stoike

Eine Schlechtwetter-Front mit Gewitter, Sturm und Temperatursturz kommt auf Niedersachsen zu. Am Donnerstagnachmittag wird es richtig ungemütlich.

Update, 29. Juni 2023, 15:52 Uhr: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Donnerstag, 29. Juni 2023, mitteilt, werden die Unwetter die Nordseeküste in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg besonders hart treffen. Es wurde erst kürzlich eine amtliche Böen-Warnung vom Seewetterdienst herausgegeben. Betroffen sind die ostfriesische Küste, die Elbemündung, das Seegebiet um Helgoland, die Nordfriesische Küste sowie die Elbe von Hamburg bis Cuxhaven. Hier kann es strichweise zu Gewitterböen von acht Windstärken beziehungsweise Beaufort aus Südwest kommen.

Erstmeldung, 28. Juni 2023, 21:05 Uhr: Niedersachsen – Die nächste Schlechtwetter-Front kommt auf Niedersachsen zu und bringt neben Gewittern auch Sturm mit sich. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website mit. Schon ab Donnerstagnachmittag wird es deshalb äußert nass und ungemütlich an der Nordseeküste, bis zum Harz.

Unwetter suchen Niedersachsen am Donnerstag heim – Gewitter und Sturmböen

„In der Nacht zum Donnerstag weiter ostwärts ausbreitende starke Bewölkung, weitgehend trocken“, heißt es im DWD-Bericht. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Werte zwischen zwölf Grad im Wendland sowie im Harz und um 16 Grad westlich der Weser. – eine kleine Abkühlung. Dazu weht schwacher und auf den Inseln teils mäßiger Südwest- bis Südwind. Die Ruhe vor dem Sturm.

Gewitter und Sturm sorgen in der Nacht zu Donnerstag für Unruhe in Niedersachsen.

Denn schon am Donnerstagnachmittag wird es richtig ungemütlich im Norden. Zunächst ist es im Tagesverlauf wechselnd bewölkt, westlich der Weser fallen örtlich begrenzt schon die ersten Tropfen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Ab der zweiten Tageshälfte sollten Menschen in Niedersachsen und Bremen auf der Hut sein. Der DWD teilt mit: „Am Nachmittag schauerartig verstärkende und ostwärts ausbreitende Niederschläge mit Gewittern.“ Das sorgt für Abkühlung.

Hagel, Starkregen und Sturm am Donnerstag: Gewitter mischen Niedersachsen ordentlich auf

Von der Nordsee und den Niederlanden ziehen starke Gewitter mit stürmischen Böen um 65 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auf. Es kann sogar zu kleinkörnigem Hagel kommen. Auch in der Nacht zu Freitag kann es südostwärts weiter zu Gewittern kommen. In der Nordwesthälfte lockert es sich allmählich auf. Vereinzelt ziehen noch Schauer über das Land. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad Celsius.