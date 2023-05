Hurricane-Timetable für 2023 steht: Alle Slots und Tage in der Übersicht

Von: Marvin Köhnken

Das Hurricane hat den Timetable für das Jahr 2023 bekanntgegeben. (Archivbild) © Andreas Schultz

Der Timetable für das Hurricane Festival 2023 steht fest. Welche Bands von Donnerstag bis Sonntag in Scheeßel wann auftreten, seht ihr im Überblick.

Das Hurricane Festival 2023 findet offiziell vom 16. bis zum 18. Juni 2022 statt.

Bereits Donnerstag gibt es das Warm-up auf der Wild Coast Stage.

Freitag sind Billy Talent und Kraftklub als Headliner geplant.

Samstag stehen Muse und Casper als Headliner parat.

Sonntag runden Die Ärzte und Placebo das Festival ab.

Es darf wieder gefeiert und getanzt werden. Das Line-up des Hurricane Festival 2023 bietet so manchen Hochkaräter. Fans, die in Scheeßel genau wissen wollen, welche Künstler wann auf den Bühnen stehen, ist in dieser Übersicht genau richtig. Alles andere zum Festival gibt es darüber hinaus an anderer Stelle im Festival-Überblick 2023.

Neben den drei großen Bühnen Forest Stage, River Stage und Mountain Stage ist zum zweiten Mal auch die Wild Coast Stage mit dabei. Die Zelt-Bühne ersetzte bereits 2022 die White Stage und ist deutlich größer als das bisherige Zelt. Zudem steht es nicht mehr direkt vor der Forest Stage und gewinnt damit zusätzlich an Bedeutung.

Hurricane 2023 – der Donnerstag

Wild Coast Stage 18.30 bis 19.30 Uhr Hansemädchen 20 bis 21 Uhr Antje Schomaker 21.30 bis 22.30 Uhr Rogers 23 bis 0.15 Uhr Zugezogen Maskulin 0.45 bis 2 Uhr Querbeat 2 bis 5 Uhr Buzz Beat Boutique

Hurricane 2023 – der Freitag

Kraftklub sind am Freitag wieder auf dem Hurricane – und Headliner auf der Forest Stage. © Philipp Gladsome

Forest Stage 15 bis 15.30 Uhr #hurricaneswimteam 16 bis 16.45 Uhr Sondaschule 17.15 bis 18.15 Uhr Donots 19 bis 20 Uhr: Bosse 20.45 bis 22 Uhr Peter Fox 23 bis 0.30 Uhr Billy Talent

River Stage 15.30 bis 16 Uhr Dylan 16.30 bis 17.15 Uhr Gayle 18 bis 19 Uhr Ashnikko 19.45 bis 21 Uhr Provinz 21.45 bis 23.15 Uhr Tash Sultana 0.30 bis 2 Uhr Kraftklub

Mountain Stage 16 bis 16.45 Uhr Deaf Havana 17.15 bis 18.15 Uhr Lionheart 19 bis 20 Uhr Anti-Flag 21 bis 22 Uhr The Interrupters 22.45 bis 23.45 Uhr Enter Shikari

Wild Coast Stage 15.30 bis 16 Uhr Will Linley 16.30 bis 17.15 Uhr DMA'S 18.15 bis 19 Uhr Betterov 20 bis 21 Uhr Sleaford Mods 21.45 bis 22.45 Uhr Cavetown 23:15 bis 0.30 Uhr Lilly Palmer 0.45 bis 2 Uhr Alle Farben

Hurricane 2023 – der Samstag

Muse stehen am Samstag auf der Forest Stage als Headliner an. © Muse

Forest Stage 12 bis 12.30 Uhr The Amazons 13 bis 13.45 Uhr Fjort 14.30 bis 15.15 Uhr Zebrahead 15.45 bis 16.30 Uhr Bukahara 17.15 bis 18.15 Uhr Funeral for a Friend 19 bis 20 Uhr Madsen 20.45 bis 22 Uhr Marteria 23 bis 0.30 Uhr Muse

River Stage 12.30 bis 13.15 Uhr Tyna 13.45 bis 14.30 Uhr Picture This 15 bis 15.45 Uhr James Bay 16.15 bis 17.15 Uhr Two Door Cinema Club 18 bis 19 Uhr Chvrches 19.45 bis 21 Uhr The Lumineers 22 bis 23.15 Uhr Rin 0.30 bis 2 Uhr Casper

Mountain Stage 12 bis 12.30 Uhr Charley 13 bis 13.45 Uhr Beauty School Dropuot 14.15 bis 15.15 Uhr Taylor Acorn 15.45 bis 16.45 Uhr Akne Kid Joe 17.15 bis 18.15 Uhr My Ugly Clementine 19 bis 20.15 Uhr Kaffkiez 21 bis 22.15 Uhr Trettmann 23 bis 0.30 Uhr Badmómzjay

Wild Coast Stage 12.30 bis 13 Uhr Kid Kapichi 13.45 bis 14.30 Uhr Kelsy Karter & The Heroines 15.15 bis 16 Uhr Fortella 16.30 bis 17.30 Uhr Lola Marsh 18.15 bis 19.15 Uhr Alli Neumann 20.15 bis 21.15 Uhr Pascow 21.45 bis 23.15 Uhr Drunken Masters

Hurricane 2023 – der Sonntag

Passen in keine Schublade, sind aber Headliner am Sonntag auf dem Hurricane. Die Ärzte. © Die Ärzte

Forest Stage 12 bis 12.30 Uhr Razz 13 bis 13.45 Uhr Palaye Royale 14.15 bis 15.15 Uhr Betontod 16 bis 17 Uhr Frank Turner & The Sleeping Souls 17.45 bis 18.45 Uhr Kaleo 19.30 bis 20.45 Uhr Queens of the Stoneage 22 bis 0 Uhr Die Ärzte

River Stage 12.30 bis 13 Uhr The Pale White 13.45 bis 14.30 Uhr Domiziana 15.15 bis 16.15 Uhr Wanda 17 bis 18 Uhr Clueso 18.45 bis 20 Uhr The 1975 20.45 bis 22.15 Uhr Placebo

Mountain Stage 12 bis 12.30 Uhr Power Plush 13 bis 13.45 Uhr Majan 14.30 bis 15.30 Uhr Nina Chuba 16.15 bis 17.15 Uhr 01099 18 bis 19.15 Uhr Loyle Carner 20 bis 21.15 Uhr BHZ

Wild Coast Stage 12.30 bis 13 Uhr Hurricane Gamechanger 13.45 bis 14.30 Uhr Cloudy June 15.30 bis 16.30 Uhr Edwin Rosen 17.15 bis 18.15 Uhr Dadi Freyr 19 bis 20.15 Uhr Mezerg 20.30 bis 22 Uhr OBS