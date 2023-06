40 Sängerinnen auf einen Schlag: Hurricane erfüllt Frauenquote mit dem Holzhammer

Von: Ulla Heyne

Eine Glosse von Ulla Heyne. Frauen auf dem Festival stehen immer noch viel zu oft nur vor der Bühne. Das Hurricane geht 2023 einen anderen Weg.

Scheeßel – Viel diskutiert wird die Frauenquote bei Festivals. Dabei kommt das Hurricane nicht gut weg: Gerade mal ein Drittel Frauen sind an diesem Wochenende auf den Bühnen zu finden, bei den Headlinern sieht es noch schlechter aus.

Dass es auch anders geht, zeigte das Warm-up am Donnerstag: Da bevölkerten mit dem Chor der „Hansemädchen“ gleich mehr als 40 Sängerinnen die Bühne – und damit wohl mehr als am gesamten restlichen Wochenende.

40 „Hansemädchen“ auf der Hurricane-Bühne. Das sollte der Quote guttun. © Ulla Heyne

Sie heben nicht nur den Frauen-Schnitt, sondern zeigten auch politisch Flagge: Mit ihrem Cover des Ärztesongs „Schrei nach Liebe“ erteilten sie rechtem Gedankengut eine klare Absage. Wem’s gefallen hat, der darf sich auf Sonntag freuen: Dann gibt’s das Original als Festival-Abschluss.

Und die 40 Frauen, die gab es gleich noch einmal am Samstagnachmittag bei Bosse auf der Bühne. An der Quote änderte das freilich nichts, alle Sängerinnen zählen nur einmal aufs Frauenkonto beim Hurricane-Festival ein.