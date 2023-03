Das Hurricane-Line-up 2023 auf einen Blick: Von Ashnikko bis Zebrahead

Von: Marvin Köhnken

Alles was zählt, ist auf der Bühne. Okay, stimmt nicht ganz – eine Übersicht ist aber dennoch hilfreich. © Ulla Heyne

Echte Hochkaräter und so manchen Geheimtipp hält das Hurricane Festival 2023 bereit. Jeder hat seine Favoriten, wir haben die Line-up-Übersicht.

Die Warm-up-Party am Donnerstag

Der Freitag mit Billy Talent und Co.

Der Hurricane-Samstag mit Muse und Casper

Der Sonntag mit Die Ärzte auf einen Blick

Drei Tage plus Warm-up. Das ist das Hurricane Festival 2023 in Scheeßel. Alle Bands und Musiker, die vom 15. bis zum 18. Juni am Eichenring auftreten werden, haben wir hier zusammengefasst. Der genaue Timetable und alle noch offenen Slots wird ergänzt, sobald er feststeht.

Ohne ins PDF oder die App gucken zu müssen, finden sich hier alle Acts des Festivals nach Tagen sortiert. So geht kein Künstler verloren, jeder Auftritt lässt sich leicht finden und ein Besuch einplanen.

Hurricane 2023 – der Donnerstag

Aktuell sind noch keine Bands für eine Warm-up-Party am Donnerstag bekannt.

Hurricane 2023 – der Freitag

Billy Talent sind wieder beim Hurricane dabei – dieses Jahr am Freitag. © Dustin Rabin

Billy Talent, Kraftklub, Peter Fox, Tash Sultana, Bosse, Provinz, Donots, Enter Shikari, Ashnikko, Sondaschule, The Interrupters, Anti-Flag, Sleaford Mods, Betterov, Gayle, Cavetown, Alle Farben, Lilly Palmer, Lionheart, Dma‘S, Dylan, Deaf Havana, Will Linley

Hurricane 2023 – der Samstag

Casper tritt am Samstag beim Hurricane Festival 2023 auf. © Chris Schwarz

Muse, Casper, Rin, Madsen, The Lumineers, Two Door Cinema Club, James Bay, BadmÓMzjay, Trettmann, Chvrches, Bukahara, Funeral For A Friend, Alli Neumann, Pascow, Kaffkiez, FjØRt, Drunken Masters, Zebrahead, Akne Kid Joe, My Ugly Clementine, Lola Marsh, Picture This, Kid Kapichi, The Amazons, Taylor Acorn, Kelsy Karter & The Heroines

Hurricane 2023 – der Sonntag

Die Ärtze sind am Sonntag Headliner beim Hurricane Festival 2023. © Jörg Steinmetz

Die Ärzte, Placebo, Queens Of The Stone Age, The 1975, Kaleo, Clueso, Frank Turner & The Sleeping Souls, Bhz, Loyle Carner, Wanda, 01099, Nina Chuba, Betontod, DaÐI Freyr, Edwin Rosen, Palaye Royale, Ostblockschlampen, Mezerg, Majan, Cloudy June, Power Plush, Razz