Atlantis oder Staubwüste am Eichenring? So wird das Wetter beim Hurricane 2023

Von: Andree Wächter

Am Hurricane-Wochenende regnet es immer. Auch 2023 könnten sich dieser Spruch wieder bewahrheiten. Doch die meiste Zeit soll es trocken bleiben.

Scheeßel – Nur noch wenige Tage bis zum Hurricane-Festival auf dem Eichenring in Scheeßel. Neben Zelt, Schlafsack und Raviolidosen fragt sich der Festival-Besucher: Muss ich die Gummistiefel und ein Regencape einpacken? Werden wir wie Atlantis im Wasser versinken oder wird das Gelände eine Staubwüste – kurz: Staub oder Schlamm? Denn gefühlt regnet es bei keinem anderen Musikfestival so oft wie beim Hurricane. 2023 wird nach ersten Prognosen das Vorurteil über das Wetter auf dem Festival in Teilen bestätigt.

Die ersten Acts treten beim Hurricane schon am Donnerstag auf. Um 20 Uhr betritt Antje Schomaker die Bühne, den ganzen Timetable gibt es hier. Aber wie wird das Hurricane-Wetter? Die Experten sind sich einig: kein Regen, bei 22 bis 24 Grad und einigen Wolken am Abend. Neben den Top-Acts stehen auch wieder Geheimtipps auf den Bühnen.

So wird das Wetter beim Hurricane 2023: Atlantis oder Staubwüste am Eichenring?

Die Seite wetter.de prognostiziert für den Festival-Freitag des Hurricanes eine mittlere Chance von leichtem Regen, Windstille und zehn Stunden Sonne. Mit 23 Grad soll es angehen warm werden rund um den Eichenring. Die Meteorologen von wetter.com sehen für Freitag keinen Regen, dafür aber viel Wolken und etwas höhere Temperaturen.

Für den Hurricane-Sonnabend sind sich beide Portale bei den Temperaturen einig. Sie sollen zwischen 25 und 28 Grad liegen. Bei der Regenwahrscheinlichkeit gehen die Vorhersagen auseinander. Wetter.de kündigt für den Nachmittag einige Regentropfen an. Wetter.com ist der Meinung, dass es trocken bleibt.

Das Hurricane Festival in Scheeßel soll auch 2023 wieder ein echtes Erlebnis werden. Im Gegensatz zu 2017 soll das Wetter auch größtenteils mitspielen. (Archivbild) © Rojahn/Imago

Der finale Hurricane-Tag ist der Sonntag. Da sind sich beide Wetterportale mal einig: kein Regen. Die Temperaturen liegen um die 23 Grad und es ist bewölkt.

Zur Historie: Matsch, Schlammschlachten, windige Nächte und Starkregen sind keine Seltenheit beim Hurricane-Festival in Scheeßel. Vielen ist noch das 2016 in Erinnerung. Damals fiel der Festival-Sonnabend komplett ins Wasser und alle Auftritte mussten abgesagt werden. Es gab allerdings auch schon Jahre, mit dem anderen Wetterextrem Hitze. Es rückte die Feuerwehr an, um die Besucher mit Wasser aus den Schläuchen abzukühlen oder es kam Wassernebel zum Einsatz.