Nun also doch? Gewitter und Starkregen auf dem Hurricane 2023 erwartet

Von: Andree Wächter

Teilen

Gewitter, Regen und das Hurricane-Festival sind eine fast unzertrennliche Kombination. Auch in diesem Jahr könnte das Festival nicht trocken über die Bühne gehen. Das aktuelle Hurricane-Wetter.

Scheeßel – Bewahrheitet sich der Slogan „Wenn Hurricane ist, dann regnet es“? Sicherlich wird es in diesem Jahr rund um den Eichenring in Scheeßel keine Schlammschlacht geben. Der größte Teil der Slots des Hurricane-Festivals wird trocken bleiben, bei sommerlichen Temperaturen. Ein Blick auf die verschiedenen Wetterdienste macht aber deutlich, das passende Festival-Wetter über dem Campingplatz und vor den Bühnen könnte kurzzeitig unterbrochen werden. Die ersten Unwetterprognosen für das Hurricane 2023 scheinen einzutreffen.

Gewitter auf dem Hurricane 2023: Starkregen und Sturmböen möglich

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können am Freitag im Tagesverlauf östlich der Weser einzelne starke Gewitter mit Starkregen um 15 Litern pro Quadratmetern auftreten. Dazu gesellen sich Sturmböen um 65 Kilometern pro Stunde und Hagel. Dabei ist es angenehm warm bei 22 bis 27 Grad.

Nun ist östlich der Weser ein großes Gebiet. Ob Scheeßel und das Hurricane-Festival tatsächlich Regen abbekommen, ist unklar. Schaut man auf das Regenradar von verschiedenen Wetterdiensten, dann ist am Freitag-Nachmittag die Chance am größten, dass Festivalbesucher des Hurricane 2023 nass werden.

Hurricane Festival 2023: Sonne, Regen oder Gewitter? Wie wird das Wetter am Wochenende? © Sebastian Kahnert/Friso Gentsch/dpa/Montage

Nun also doch? Gewitter und Regen unterbrechen sonniges Hurricane-Wetter

Am Sonnabend, könnte es ebenfalls auf dem Hurricane-Festival nass werden. „Am Nachmittag besonders in der Osthälfte örtlich Schauer oder Gewitter“, schreibt der DWD über das Wetter in Niedersachsen. Deutlicher wird Wetteronline. Sie sind sich sicher, dass es in Scheeßel am Sonnabendnachmittag blitzt und donnert. Die Temperaturen sollen zwischen 25 und 27 Grad liegen. Eine Absage wie 2016 ist aber nicht in Sicht.

Und in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verlassen die letzten Schauer oder Gewitter den Eichenring. Danach ist es meist nur noch gering bewölkt oder klar. Immerhin soll der Sonntag dann trocken bleiben.