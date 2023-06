Hurricane 2023: Festival Line-up lockt mit Hochkarätern – und einigen Geheimtipps

Tipps der Redaktion

In wenigen Tagen startet das Hurricane Festival 2023. Im diesjährigen Line-up warten viele Hochkaräter auf die Besucher, aber es gibt auch Geheimtipps.

Scheeßel – Der Countdown läuft: Bald heißt es raus aus dem schönen Alltag, hinein in das Festival-Abenteuer. Nur noch wenige Tage trennen Rockfans vom Start des Hurricane Festivals, das am 15. Juni 2023 startet. Vier Tage lang, bis zum 18. Juni 2023, können Festival-Besucher musikalischen Ohrenschmaus genießen. Dass die Menschenmassen in diesem Jahr vor allem Hochkarätern wie Billy Talent, Muse oder Placebo entgegenfiebern, ist klar. Es lohnt sich aber auch einen Blick über den Tellerrand der Stars und Sternchen zu werfen und den Hurricane-Timetable genau zu begutachten. Kreiszeitung.de hat die Geheimtipps des Jahres aufgespürt.

Hurricane 2023: Festival Line-up mit Hochkarätern – und einigen Geheimtipps

Schon das Warm-Up des Hurricane Festivals hat es in sich: Am Donnerstagabend schmettern Antje Schomaker, Rogers, Zugezogen Maskulin und Querbeat ihre Songs über das Gelände. Peter Fox, Billy Talent und Kraftklub – der Auftakt des Wochenendes am Freitagabend verspricht, ein Kracher zu werden. Wenn dann am Samstagabend der Bass aus den Boxen dröhnt, stehen vermutlich Marteria oder Casper auf der Bühne. Zusammen mit der Band Muse bestimmen die Musiker das Programm am Samstagabend. Sonntag geht es dann mit Queens of the Stone Age und Placebo weiter. Die Ärzte beschließen dann den Abend und besiegeln das Hurricane-Wochenende, bevor es am Montag wieder auf die Piste zurück in das normale Leben geht.

+ Das Hurricane Festival hält auch 2023 einige hochkarätige Headliner parat. Aber auch abseits davon wartet musikalischer Ohrenschmaus auf die Festival-Besucher. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Doch nicht nur die großen Headliner und Weltstars sorgen für Stimmung im Hurricane-Line-up. In diesem Jahr lohnt sich ein Blick über den Tellerrand hinaus, auf jene Bands und Musiker, die weniger bekannt sind. Dazu gehört unter anderem die Australierin Tash Sultana, die als „One-Person-Band“ auftritt. Sommerliche Beats und „Good Vibes“ bringen am Samstag Two Door Cinema Club auf die Bühne. Die Nordiren spielen einen Mix aus Indierock mit tanzbaren elektronischen Einflüssen. Deutlich bekannter, aber dennoch kein Headliner, ist James Bay, der auch am Samstag auf der Bühne steht.

Hurricane-Festival 2023: Wann und wo unsere Geheimtipps spielen

Tash Sultana: Freitag, 16. Juni 2023, von 21:45 bis 23:15 Uhr, River Stage

Freitag, 16. Juni 2023, von 21:45 bis 23:15 Uhr, River Stage Two Door Cinema Club: Samstag, 17. Juni 2023, von 16:15 bis 17:15 Uhr, River Stage

Samstag, 17. Juni 2023, von 16:15 bis 17:15 Uhr, River Stage James Bay: Samstag, 17. Juni 2023, von 15:00 bis 15:45 Uhr, River Stage

Samstag, 17. Juni 2023, von 15:00 bis 15:45 Uhr, River Stage My Ugly Clementine: Samstag, 17. Juni 2023, von 17:15 bis 18:15 Uhr, Mountain Stage

Samstag, 17. Juni 2023, von 17:15 bis 18:15 Uhr, Mountain Stage Betontod: Sonntag, 18. Juni 2023, von 14:15 bis 15:15 Uhr, Forest Stage

Sonntag, 18. Juni 2023, von 14:15 bis 15:15 Uhr, Forest Stage Clueso: Sonntag, 18. Juni 2023, von 17:00 bis 18:00 Uhr, River Stage

Sonntag, 18. Juni 2023, von 17:00 bis 18:00 Uhr, River Stage Kaleo: Sonntag, 18. Juni 2023, von 17:45 bis 18:45 Uhr, Forest Stage

Sonntag, 18. Juni 2023, von 17:45 bis 18:45 Uhr, Forest Stage Cloudy June: Sonntag, 18. Juni 2023, von 13:45 bis 14:30 Uhr, Wild Coast Stage

Sonntag, 18. Juni 2023, von 13:45 bis 14:30 Uhr, Wild Coast Stage Nina Chuba: Sonntag, 18. Juni 2023, von 13:45 bis 14:30 Uhr, River Stage

My Ugly Clementine spielen ebenfalls am Samstag einen gesunden Mix der 90er-Jahre Indie-College-Rock-Ära. Clementinen, ein Verschnitt aus süßen Mandarinen und Bitterorangen, stehen nicht grundlos im Namen der Band. Starke, ernste Botschaften und prägnante Refrains zum Mitsingen, untermalt von musikalischer Leichtfüßigkeit, sind ihr Markenzeichen. Der Sonntag lässt sich ebenso wenig lumpen: Bekannte Künstler und Künstlerinnen wie Betontod, Clueso und Kaleo stehen ebenso im Programm.



Die queere Künstlerin Cloudy June aus Berlin gibt das weltoffene Mindset in das Line-up am Sonntag wieder. Sie ist eine Stimme für viele junge Frauen in der queeren Community und holt auf Instagram oder TikTok über 800.000 monatliche Hörer und Hörerinnen ab. Auch Nina Chuba dürfte mittlerweile vielen ein Begriff sein. Mit ihrem Song „Wildberry Lillet“ gelang ihr in diesem Jahr ein Durchbruch.

