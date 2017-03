Hundewelpen im Kofferraum: Polizei warnt vor illegalen Verkäufen

Ritterhude - Drei Hundewelpen, die offenbar gesetzeswidrig nach Niedersachsen eingeführt wurden, haben die Polizei dazu veranlasst, eine Warnung vor illegal importierten Tieren auszusprechen, die im Internet zum Kauf angeboten werden.

Im konkreten Fall geht es den Beamten um einen Vorfall am Montag: Am Morgen meldete eine Zeugin der Polizeistation Ritterhude, dass sie an der Findorffstraße mehrere Hundewelpen wahrgenommen habe, die sich unsachgemäß im dunklen Kofferraum eines Fahrzeugs mit ausländischem Kennzeichen befanden.

Als die Beamten der Polizeistation Ritterhude laut Mitteilung am Ort des Geschehens eintrafen, bemerkten sie tatsächlich drei junge Hunde, die im geschlossenen Kofferraum ohne Fenster transportiert wurden. Im Lauf der folgenden Überprüfung des verantwortlichen serbischen Hundebesitzers stellte sich heraus, dass dieser die etwa acht bis zehn Wochen alten Hundewelpen offenbar illegal nach Deutschland eingeführt hatte.

Vermutlich gefälschte Hundeausweise

Den Polizisten und den hinzugezogenen Mitarbeitern des Veterinäramtes des Landkreises Osterholz wurden Hundeausweise vorgelegt, die vermutlich gefälscht sind. Daraufhin stellten die Beamten die drei Welpen sowie die Papiere sicher. Die Tiere befinden sich nun in einem Tierheim.

Die Ermittlungen der Polizei und des Veterinäramtes wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz dauern an. In dem Zusammenhang bitten die Behörden darum, vor dem Internetkauf von Hundewelpen aus dem Ausland besonders wachsam zu sein. Die Alarmglocken müssen läuten, wenn der Verkauf und die Übergabe der Welpen nachts auf Parkplätzen stattfinden sollen oder wenn nur ausländische Papiere ausgehändigt werden. Mit derartigen Käufen unterstützen Käufer unter Umständen qualvolle Tiertransporte.

Bund gibt Hilfe beim Hundekauf

Beim Welpenkauf sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Tiere über einen wirksamen Tollwutimpfschutz verfügen. Außerdem müssen veterinärrechtlich einwandfreie, für Deutschland gültige, als auch echte Papiere, aus denen eindeutig die Herkunft des Tieres erkennbar ist, mitgeführt werden. Weitere wertvolle Informationen zum Thema bietet die Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

kom