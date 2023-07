Hund ist von seinen Besitzern nie vermisst worden – Die traurige Geschichte von „Lotto“

Von: Marcel Prigge

Der Hunde-Senior „Lotto“ sehnt sich nach einem neuen Zuhause. Vermutlich hatte er mal ein altes: Er ist als Fundhund aber nie vermisst worden.

Ganderkesee – Man hört es immer wieder: „Hund gefunden, wer vermisst ihn?“, heißt es häufig in sozialen Medien. Ungewöhnlich wird es jedoch, wenn der gefundene Hund nie abgeholt wird. So geschehen mit dem zehnjährigen Jack Russel Terrier „Lotto“. Das Tierheim Bergedorf in Niedersachsen versucht nun den Senior zu vermitteln.

Die traurige Geschichte eines zehnjährigen Rüden: Fundhund Lotto nie vermisst worden

Lotto – ist ein liebenswerter, älterer Rüde – sucht endlich seinen Platz bis zum Lebensende. Das schreibt das Tierheim auf seiner Internetseite. Als Fundhund ist er in die Obhut der Tierfreunde gekommen, „und wurde seither nicht vermisst“. Seit dem 9. Juni ist der Senior nun schon in der Einrichtung. Gefunden wurde er am Landschaftsschutzgebiet „Große Höhe“ bei Delmenhorst. Er ist gechippt, aber die vorhandenen Daten sind veraltet, heißt es vom Tierheim.

Da sich einfach niemand gemeldet hat, wird nun für Lotto ein neues Zuhause gesucht. Aufgrund seines hohen Alters, „bringt er natürlich auch kleine Baustellen mit“. Er ist schwerhörig und bekommt derzeit Herzmedikamente. Ansonsten sei er aber fit und habe kürzlich sogar seine Zähne saniert bekommen, so die Tierfreunde.

Tierheim sucht neues Zuhause für Hunde-Senior: „manchmal ein kleiner Sturkopf, aber immer lieb“

Vermittelt werden könne er grundsätzlich auch an ältere Personen, „ein Haushalt mit kleinen Kindern wäre ihm wahrscheinlich zu stressig“. Auch sei es besser ihn als Einzelhund zu halten, eventuell – vorausgesetzt die Chemie stimmt – sei ein weiterer Hund im Haushalt denkbar.

Kontakt: Tierheim & Pension Bergedorf Öffnungszeiten:

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbunden Maßnahmen sind Kundenbesuche im Tierheim und in der Pension nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Telefonzeiten:

Montags bis samstags von 10:30 bis 13:30 Uhr

unter der Telefonnummer 04222 / 80 58 747 Adresse:

Tierheim & Pension Bergedorf

Am Eckerkamp 15

27777 Ganderkesee

„Grundsätzlich ist er allen Menschen gegenüber freundlich, es dauert allerdings etwas, bis man sein Vertrauen gewonnen hat und wirklich alles mit ihm machen kann. Er ist manchmal auch ein kleiner Sturkopf, aber immer lieb“, berichtet die Einrichtung. Interessenten könnten jederzeit eine Selbstauskunft im Internet ausfüllen.