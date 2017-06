14-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei und rast gegen Baum

Emstek/Ahlhorn - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 14-Jähriger im Kreis Cloppenburg mit dem Auto seiner Eltern in der Nacht zum Samstag gegen einen Baum gerast. Er und seine beiden 14 und 15 Jahre alten Mitfahrer wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter des Jungen hatte kurz vor Mitternacht die Polizei in Emstek alarmiert, weil der Sohn mit dem Auto unterwegs sei. Eine Streife entdeckte den Wagen auf der Bundesstraße 69 bei Vechta im Bereich des Stoppelmarktes. Noch bevor die Beamten einschreiten konnten, wendete der 14-Jährige und raste Richtung Oldenburg davon. Die Polizei schätzte die Geschwindigkeit auf bis zu 200 Stundenkilometer.

In einer Linkskurve bei Ahlhorn kam der Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume und kam schließlich auf einem niedergewalzten Metallzaun zum Stehen. Die drei Jugendlichen mussten durch die Freiwilligen Feuerwehren Rechterfeld und Visbek, die mit sechs Fahrzeugen und 36 Kameraden vor Ort waren, aus dem Pkw befreit werden. Die drei Unfallbeteiligten wurden nach der ärztlichen Erstversorgung, die durch Rettungskräfte aus dem Landkreis Vechta, übernommen wurde, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Insgesamt waren an diesem Einsatz 17 Polizeifahrzeuge beteiligt, wobei die Mehrzahl der Einsatzfahrzeuge an den o. g. Einmündungen zur B 69 stand, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Vechta war am Einsatzort und übernahm die Angehörigenbetreuung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

