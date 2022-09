Horror-Crash: Mensch verbrennt in Auto nach Unfall

Von: Johannes Nuß

Die Feuerwehr konnt anch dem Unfall nur noch den verbrannten Leichnam des Unfallopfers bergen. © Nord-West-Media TV

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen ist ein Mann auf der B70 im Emsland in seinem Fahrzeug verbrannt. Ersthelfer konnten ihn nicht mehr retten.

Geeste – Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall bei Geeste (Landkreis Emsland) in Niedersachsen in einem brennenden Auto gestorben. Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Polizei berichtet, war der Wagen am frühen Donnerstagmorgen, 1. September 2022, gegen 04:40 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Abfahrt Varloh zwischen Lingen und Meppen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Horor-Crash auf der B70 im Emsland: Ersthelfer müssen mit ansehen, wie Unfallopfer verbrennt

Der PKW wurde extrem zusammengestaucht und habe sofort Feuer gefangen, berichtet das Onlineportal nwm-tv.de. Löschversuche mit einem Feuerlöscher hätten keinen Erfolg gebracht, für den Fahrer sei jede Hilfe zu spät gekommen. Ersthelfer hätten noch versucht, den Fahrer aus dem Fahrzeug zu ziehen, hätten aber keine Chance gehabt. Sie mussten mit ansehen, wie der Fahrer im Fahrzeug verbrannte.

Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock, blieb aber körperlich unverletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand und hatte später die traurige Aufgabe, den Leichnam aus dem Fahrzeug zu bergen. Nähere Angaben zu den Beteiligten sowie zum Sachschaden gab es zunächst nicht.

