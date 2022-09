Horror-Clown verprügelt kleines Kind in Niedersachsen

Von: Johannes Nuß

Ein als Horror-Clown verkleideter Mann hat am Montag im Barsinghausener Stadtteil Hohenbostel in der Region Hannover einen 13-jährigen Jungen geschlagen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

In der Region Hannover ist am Montagmorgen ein 13-jähriger Schüler von einem als Clown verkleideten Mann geschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Barsinghausen – Fiese Begegnung für einen 13-jährigen Jungen, der am Montagmorgen im Barsinghausener Stadtteil Hohenbostel in der Region Hannover in Niedersachsen auf dem Weg zur Schule war: Als der Junge unterwegs war, um rechtzeitig in die Schule zu kommen, hat ihm ein Horror-Clown aufgelauert. Er schlug dem Jungen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und haute schließlich mit dem Auto ab.

Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet, war der 13-Jährige gegen 7:10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zu seiner Schule in Bad Nenndorf. Als er gerade auf der Straße „Am Geistfeld“ in der Höhe eines Sportplatzes war, sei ein schwarz gekleideter Mann mit einer Clownsmaske hinter einem Auto hervorgesprungen.

Nachdem der Schüler eine Vollbremsung vor dem Clown hingelegt hatte, schlug dieser ihm ohne Vorwarnung mit der Hand mitten ins Gesicht. Danach sprang der Mann in sein Auto und rauschte davon.

Jetzt sucht die Polizei in Barsinghausen nach möglichen Zeugen der Tat. Da es sich bei dem Fluchtfahrzeug um seinen Renault Twizy, ein zweisitziges Elektroauto, handelt, hofft die Polizei auf Hinweise, da dieses Fahrzeug sehr selten sei. Unter der Telefonnummer 05105/5230 nimmt die Polizei in Barsinghausen Hinweise entgegen.

