Nach heftiger Sturm-Serie: 26 Grad! Jetzt kommt der Sommer

Von: Steffen Maas

Teilen

Gemeinsam mit Ostern hört auch das schöne Wetter in Niedersachsen auf. Doch wenn die stürmische Woche überstanden ist, winken Sommertemperaturen.

Bremen – Kalt, nass und stürmisch startet in Bremen und Niedersachsen die Woche nach dem verlängerten Osterwochende mit weitestgehend schönem Wetter. Doch Meteorologen sehen Hoffnung – beziehungsweise Sonne – am Horizont. Nachdem sich Frühlingsfreunde nämlich durch diesen erneuten „Wettersturz“ gequält haben, soll es endlich deutlich wärmer werden. Mancherorts wird der Frühling sogar kurzerhand übersprungen und direkt auf Sommerwetter gestellt.

Wetter in Bremen und Niedersachsen: Woche bringt Windböen, Regen und Gewitter

Doch zunächst müssen sich die Menschen in der Hansestadt Bremen und Niedersachsen erneut mit eher deprimierend wirkenden Wetterwarnungen herumschlagen: alleine am Dienstag, 11. April 2023, warnt der Deutsche Wetterdienst vor Windböen, stürmischen Böen und Gewittern. Triste Begleiterscheinungen sind wieder mal kühle Meeresluft, starke Bewölkung, Regen und sogar Graupel. Grau in grau in grau …

Der Sommer naht: Bereits kommende Woche knacken die Temperaturen die 20-Grad-Marke. © wxcharts.com & dpa

Die unbequeme Wahrheit: Genau dieser stürmisch-feuchte Wettermix wird Bremen und Niedersachsen auch noch den Rest der Woche begleiten. Stürmische Winde werden auch Mittwoch und Donnerstag noch erwartet, vereinzelte Gewitter sollen vor allem Donnerstag nochmal ein erneutes Gastspiel geben. Und sonst: Schauer.

Wettervorhersage für Bremen und Niedersachsen: Kommende Woche soll direkt trocken und warm starten

Wer sich da nach einer Prise meteorologischem Optimismus sehnt, der wird von Diplom-Wettermann Dominik Jung wieder mal nicht enttäuscht. „Langeweile kommt bei der aktuellen Wetterlage nicht wirklich auf“, bestätigt Jung, Geschäftsführer des Wetterdienstes „Q.met“ zunächst. Und dann die Worte, die nicht nur Sonnenanbeter hören wollen:

Wir rücken langsam Richtung Vollfrühling, ja sogar schon in Richtung Frühsommer

Denn ist das Wochenende überstanden, prophezeien mehrere Wettermodelle, dass in der kommenden Woche nicht nur die 15-, sondern auch die 20-Grad-Grenze geknackt werden soll. In Niedersachsen und Bremen, bestätigen auch die Berechnungen des DWD, steigt das Thermostat am Montag, 17. April 2023, auf 15 Grad – die optimistischeren Rechenspiele könnten sich dann sogar schon 20 Grad in Hannover und am Dienstag in Bremen vorstellen.

Sommertemperaturen im Anmarsch: Wetterprognosen rechnen mit bis zu 26 Grad

Wem das an positiver Wetter-Energie noch nicht reicht, dem serviert Diplom-Meteorologe Dominik Jung noch ein Sonnen-Schub: „Zum übernächsten Wochenende sind sogar 24 bis 26 Grad in der Spitze möglich – zumindest nach aktuellen Prognosen.“ Kommt es tatsächlich dazu, fühlt sich der Frühling vielleicht etwas übergangen, denn: „Das wäre der erste Sommertag des Jahres, zumindest bei uns in Deutschland“ so Wetterexperte Jung.

„Es geht langsam aber sicher bergauf“, freut sich auch Dominik Jung. Bis dahin heißt es vor allem in dieser Woche: Durchhalten! Dann weicht die Wetter-Tristesse in Niedersachsen und Bremen hoffentlich einer meteorologischen Freundlichkeit: „Ab dem Wochenende wird sich die Wetterlage langsam beruhigen und nächste Woche erwartet uns eine recht ruhige Frühlingswetterwoche!“