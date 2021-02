Hochzeitskleid passt nicht: Streit endet vor Gericht

Eine Frau will ihre Anzahlung zurück und ihr neues Kleid zurückgeben. Die Schneiderei will den vollen Preis bezahlt haben. Deshalb endete nun ein kurioser Streit vor Gericht.

Hannover - Im Streit um ein möglicherweise falsch sitzendes Hochzeitskleid haben Braut und Schneiderei einen Vergleich geschlossen - auf dringenden Rat des Gerichts. Demnach müsse die Braut noch 531,25 Euro zahlen und den Schleier im Verkaufswert von 135 Euro zurückgeben, sagte Richter Per-Malte Lippmann am Montag in der Güteverhandlung am Amtsgericht Hannover. Damit seien alle gegenseitigen Ansprüche abgegolten (Az: 453 C 1832/20).

Die Schneiderei hatte geklagt, weil sie den vollen Preis von 2325 Euro für das maßgeschneiderte Kleid haben wollte. Die Braut leistete nur eine Anzahlung von 1162 Euro, den Rest wollte sie nicht zahlen, weil das Kleid aus ihrer Sicht nicht richtig passte - dafür klagte sie ihrerseits auf Rückzahlung der bezahlten Summe gegen Rückgabe des Kleides.