Einmal das McLove-Menü, bitte ❤ Bei McDonald‘s sollen Verliebte bald heiraten können

Pompöse Hochzeit mit weißen Tauben, riesigem Buffet und Hunderten Gästen? Braucht kein Mensch, wenn man stattdessen Ronald McDonald und Chicken Nuggets bis zum Abwinken haben kann! Kein Scherz: Bei McDonald‘s Eckstein sollen Verliebte bald heiraten können.

Heiraten bei McDonald‘s? Das könnte schon bald Wirklichkeit sein!

In den McDonald‘s-Filialen von Franchisenehmer Eckstein gibt es Planungen für freie Trauungen.

Wegen der Corona-Pandemie verzögert sich die Umsetzung der außergewöhnlichen Idee allerdings.

Christian Eckstein ist Franchisenehmer von McDonald‘s und betreibt 35 Filialen in ganz Niedersachsen. Dazu gehören auch die Restaurants in Achim, Bassum, Diepholz, Syke und Sulingen. Schon bald könnte in diesen Filialen nicht nur das McMenü über den Tresen wandern, sondern auch der Trauschein. Bereits Anfang des vergangen Jahres hat McDonald‘s Eckstein via Instagram angekündigt, im Sommer 2020 eine freie Hochzeitstrauung auf den Terrassen der Restaurants anzubieten: „Ja! Ich will! ❤️Bei McDonald’s Eckstein heiraten❤️ Ihr seid frisch verlobt💍 und noch auf der Suche nach einer ausgefallenen Location?“

Leider kam das Coronavirus den Planungen in die Quere – bislang haben keine Hochzeitsfeiern bei McDonald‘s stattgefunden. Das bedeutet aber nicht, dass die abgefahrene Idee verworfen ist. Auf Nachfrage von kreiszeitung.de teilt die Verwaltung mit, dass die Hochzeitsidee leider der Pandemie zum Opfer gefallen ist – aber nur vorerst! Momentan sei nicht absehbar, wann es wieder Sinn mache, die Planungen zu verfolgen. Sobald es neue Entwicklungen gibt, werden diese mitgeteilt. Aufgrund der aktuellen Situation kann man wohl stark davon ausgesehen, dass auch in diesem Sommer keine McLove-Hochzeit über die Bühne bzw. Terrasse geht.

Hochzeit bei McDonald‘s: Warum wäre das für euch DIE Traumhochzeit?

Wer mit der außergewöhnlichen Idee trotzdem noch voll in love ist, hat jetzt genügend Zeit, sich mit Schatzi Gedanken machen, warum die eigene Hochzeit ausgerechnet bei McDonald‘s DIE Traumhochzeit wäre. McDonald‘s Eckstein möchte den individuellen Grund gerne per persönlicher Nachricht erfahren, bevor es ernst wird. Exklusiver geht es nicht! Die Trauung an sich soll übrigens gratis sein, nur das Menü für das Brautpaar und die Gäste muss natürlich bezahlt werden. Aber Burger, Pommes und als Dessert ne fettige Apfeltasche sollte finanziell zu wuppen sein (vielleicht gelten ja sogar die allseits beleibten Gutscheine?!).

Verliebte sollten sich auch im klaren darüber sein, dass keine 1.000 Leute in ein McDonald‘s-Restaurant passen, logisch. Die Gästeauswahl sollte auf 50 bis 200 Menschen beschränkt sein. Tja, so ist das mit exklusiven Veranstaltungen – da haben eben nur Ausgewählte Zutritt.

Hochzeit bei McDonald‘s: Rutschen im Brautkleid

Die ersten Planungen für die freie Trauung liefen vor Corona erstmal testweise – sollte die Aktion aber weiterhin auf gute Resonanz stoßen, könnten Hochzeiten bei McDonald‘s in den Eckstein-Filialen bald zum Standard-Menü gehören – zwischen McFlurry und McRib passt ganz easy noch ganz viel Liebe. Und ganz ehrlich: Könnte es auf der eigenen Hochzeit etwas Besseres geben, als im Brautkleid die McDonald‘s-Kinderrutsche in Beschlag zu nehmen? Nein! Außerdem flutscht der Trauring auch viel besser am Finger, wenn man vorher fettige Nuggets gegessen hat.

Also, liebe Sweethearts – wenn ihr nicht auf romantischen, teuren Schnick Schnack steht und besondere Locations liebt, behaltet McDonald‘s auf dem Schirm. Sobald es Hochzeits-Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier!

