Hochwasser stoppt Regionalzüge

Bad Harzburg - Im Süden Niedersachsen können diverse Bahnstrecken aufgrund von Hochwasser nicht befahren werden. Erixx kann derzeit keine Prognose abgeben, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden kann.

***Aktualisierung: 11.36 Uhr***

Auch in Goslar war die Situation angespannt. Die Innenstadt wurde laut Polizei gesperrt. Das Hotel Kaiserworth sowie die Seniorenresidenz Theresienhof mussten evakuiert werden. Die Polizei erhielt Unterstützung von 60 Bereitschaftspolizisten.

Die Pegelstände der Innerste in Heinde (Landkreis Hildesheim) und der Nette in Groß Rhüden (Kreis Goslar) erreichten nach Angaben der niedersächsischen Hochwasservorhersagezentrale (HWVZ) neue Rekordwasserstände. Bereits am Vormittag lag der Wasserstand am Pegel Heinde 40 Zentimeter über dem Höchststand von 2007. Die Wasserstände seien an diesen Pegeln immer noch steigend, bis zum Abend würden aber die Scheitel voraussichtlich erreicht sein.

***Aktualisierung: 10.50 Uhr***

Die Feuerwehr hat den gesamten Bahnhofsbereich in Bad Harzburg sperren müssen. Auch der zuvor eingerichtete Busnotverkehr zwischen Bad Harzburg und Vienenburg musste eingestellt werden.

Die Busse zwischen Salzgitter Ringelheim und Hildesheim sind weiterhin in Betrieb. Die Haltestellen Groß Düngen und Derneburg können aber nicht mehr angefahren werden.

***

Drei Streckenabschnitte sind laut Mitteilung der Metronom Eisenbahngesellschaft derzeit betroffen.

RE 10 zwischen Bad Harzburg und Goslar

und RE 10 zwischen Salzgitter Ringelheim und Groß Düngen - hier konnte ein Busnotverkehr eingerichtet werden.

und - hier konnte ein eingerichtet werden. RB 42 zwischen Bad Harzburg und Vienenburg In den Städten halten die Dämme bislang, aber die In den Städten halten die Dämme bislang, aber die Situation ist sehr kritisch

ml/dpa