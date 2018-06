Hoch „Daryl“ bringt Sonnenschein und Wärme zurück nach Niedersachsen

Hannover - Hoch „Daryl“ bringt am Dienstag wieder Wärme und Sonnenschein nach Niedersachsen. „Durch dieses Hochdruckgebiet über der britischen Insel kommt nun wieder sehr trockene Luft zu uns“, erklärte Robert Scholz, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg.

Schon am Dienstag soll das Thermometer laut Prognose an der Nordsee 20 Grad anzeigen, in Hannover 21 Grad und im Wendland sogar bis zu 25 Grad. Zudem scheint lange die Sonne.

„Mittwoch wird es dann richtig sommerlich“, sagte der DWD-Meteorologe. Bis 28 Grad Celsius sind dann örtlich drin. Nur im Harz könne es zwischendurch regnen. Richtung Wochenende steigen die Temperaturen noch weiter an. Am Samstag rechnet der DWD in Niedersachsen und Bremen mit Höchstwerten von 29 Grad. Am Sonntag werde mit 30 Grad der Höhepunkt erreicht, so Scholz.

