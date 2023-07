Hitzewarnung für Niedersachsen und Bremen: DWD mahnt zur Vorsicht

Von: Marcel Prigge

Das Wetter in Niedersachsen wird heiß. So heiß, dass der Deutsche Wetterdienst jetzt vor der Hitze und der Sonneneinstrahlung warnt.

Hannover/Bremen – Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird an diesem Wochenende sonnig – vielleicht sogar zu sonnig. Denn während viele Menschen an diesem Wochenende zu den Badegewässern pilgern, um sich abzukühlen, mahnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Vorsicht und gibt eine Hitzewarnung heraus. Diese gilt von Samstag, 8. Juli 2023, 11 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr.

Hitzewarnung für Niedersachsen und Bremen: DWD warnt vor Sonne und hohen Temperaturen

Wie der DWD mitteilt, wird das Niedersachsen-Wetter heiß. Demnach wird in einer Höhe von bis zu 200 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet. Unter einem Hochdruckeinfluss wird zunehmend heiße und trockene Luft aus Südwesteuropa herangeführt. Diese wird am Sonntag dann durch zunehmend schwülere Luft ersetzt.

In Norddeutschland wird es heiß. Der DWD gibt eine amtliche Hitzewarnung für Niedersachsen und Bremen heraus. (Montage) © Daniel Gonzalez Acuna/Imago/DWD

Von der Hitze, die sich in Niedersachsen und Bremen einschleicht, sind die Küsten ausgenommen, so der DWD weiter. In Bremen soll das Thermometer heute bis zur 32-Grad-Marke klettern, in Hannover wird es 33 Grad warm. Am Sonntag steigt die Temperatur in der Hansestadt noch einmal auf 33 Grad, in Hannover tritt die Hitze mit 35 Grad auf.

Warnung vor Hitze: Vor allem pflegebedürftige Menschen sind belastet

Aufgrund der Temperaturen warnt der DWD: „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.“ Er empfiehlt immer ausreichend zu trinken, die direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten.

Sonntagabend und in der Nacht auf Montag kühlt das Niedersachsen-Wetter ab – Gewitter und Schauer sind im Binnenland möglich.