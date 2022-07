Waldbrandgefahr steigt: in Niedersachsen in Zukunft häufiger Gefahrentage für einen Waldbrand

Hitzewelle und Trockenheit: Waldbrandgefahr steigt in Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Waldbrände könnten auch in Zukunft eine große Gefahr darstellen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert in den kommenden Jahren vermehrt Gefahrentage. Zeitgleich rollt die nächste Hitzewelle auf Deutschland zu. (Symbolbild) © Avialesookhrana/Imago

Die Waldbrandgefahr in Niedersachsen wird steigen. Das ist die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes. Zeitgleich rollt die nächste Hitzewelle auf Deutschland zu. Die Trockenheit könnte zur Gefahr werden.

Hannover – Der Sommer in Deutschland ist heiß und trocken. Und angesichts der kommenden Hitzewelle wird sich dies wohl auch nicht so schnell ändern. Die Behörden schlagen wegen der Trockenheit in verschiedenen Bundesländern bereits Alarm. Waldbrände sind die Folge. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird sich an diesem Zustand in Niedersachsen auch in den kommenden Jahren nichts ändern.

Hitzewelle in Deutschland: Waldbrandgefahr steigt laut DWD in den kommenden Jahren in Niedersachsen

Warnungen vor Wald- oder Wiesenbränden häufen sich zurzeit wieder in Niedersachsen. Grund ist eine große Trockenheit, ausgelöst durch die Hitzewelle im Juni. Und auch in den kommenden Tagen soll es zu einer Hitzewelle in Deutschland kommen. Zwar ist die Waldbrandgefahr im vergangenen Jahr insgesamt gesunken, der Trend geht jedoch laut Experten in eine andere Richtung. In Niedersachsen warnte bereits die Feuerwehr vor einer großen Waldbrandgefahr aufgrund der Hitzewelle. Zeitgleich brennen große Teile Südeuropas.

Waldbrand in Deutschland: Hitzewelle lässt Wald in Brandenburg brennen

Wie sehr die Hitzewelle und die Trockenheit zur Gefahr werden kann, ist zuletzt bei Bränden in Brandenburg deutlich geworden. Bei den Waldbränden in Brandenburg wurden ganze Dörfer evakuiert. Mehr als 600 Einwohner waren betroffen. Auch die Hitze stellt eine Gefahr für die Menschen dar. Lauterbach warnte aufgrund der Hitzewelle vor Hitzetoten.

Waldbrand in Niedersachsen: Waldbrandgefahr soll in Zukunft weiter steigen – Hitzewellen könnten Ursache sein

Jetzt verkündet der DWD, dass Zahl der Tage mit hoher Waldbrandgefahr in Niedersachsen in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Gleichzeitig sank die Zahl der tatsächlichen Waldbrände im Jahr 2021 deutlich. Den Angaben zufolge brannte es im Vorjahr 98 Mal auf einer Fläche von knapp 4,5 Hektar. In den zwei Jahren zuvor wurden jeweils 270 und 285 Waldbrände gezählt. Doch wenn weiter regelmäßig Hitzewellen durch Deutschland rollen, könnte sich die Waldbrandgefahr auch in Niedersachsen deutlich erhöhen.

Waldbrandgefahr steigt: in Niedersachsen in Zukunft häufiger Gefahrentage für einen Waldbrand

Der Trend bei der Waldbrandgefahr geht laut DWD nach oben. So soll Angaben zufolge die durchschnittliche Zahl der Gefahrentage weiter ansteigen – von ein bis zwei im Jahr 1960 auf zuletzt knapp über 20. Wie hoch die Tage der hohen Waldbrandgefahr jetzt ansteigen werde, sei unklar. Dass die steigen werden, könne jedoch prognostiziert werden, so der DWD.

Der Grund ist die Hitzewelle in Deutschland und die damit einhergehende Trockenheit. Für die kommenden Tage wird die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens mit der vierten von fünf Warnstufen angeben. Schuld daran ist die Hitzewelle 2022, die bereits in weiteren Teilen Südeuropas und Deutschland wütet.

Hitzewelle, Sommer und Waldbrand: Brände in weiten Teilen Südeuropas halten Feuerwehren weiter in Atem

Aber nicht nur in Niedersachsen und Deutschland kann es aufgrund eines Waldbrandes gefährlich werden. In großen Teilen Südeuropas hält aufgrund der Hitzewelle die Waldbrandserie weiter an. Riesige Flächen wurden bereits verwüstet und haben teilweise Menschenleben gekostet.

Wie verhalte ich mich bei Waldbrandgefahr richtig? In vielen beliebten Urlaubsländern herrscht zurzeit eine hohe Waldbrandgefahr. Aber wie verhalte ich mich bei einem Waldbrand? Und sollte man Feuer, wenn sie entstehen, vielleicht lieber selbst löschen? So verhalten Sie sich bei Waldbrandgefahr richtig.

Die hohe Brandgefahr aufgrund der Hitze und Trockenheit in Südeuropa hat weiterhin Auswirkungen. In vielen ländlichen Regionen mussten Menschen wegen der Hitzewelle 2022 ihre Häuser verlassen und fliehen. In Italien mussten Menschen in einem beliebten Urlaubsort wegen eines Feuers sogar ins Meer flüchten. Auch in Griechenland wüten weiterhin Brände. Bei einem Waldbrand auf Samos gab es aufgrund eines Unfalls bereits zwei Tote.

Waldbrandgefahr in Niedersachsen: Feuerwehrverband bittet wegen Hitzewelle 2022 um besondere Vorsicht

In Niedersachsen hingegen brannte es nur in bestimmten Gegenden vermehrt. Laut Datenlage des Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium sei es am häufigsten in der Heide und im Harz zu Feuern gekommen. Die Feuer können jedoch praktisch überall auftreten. Zurzeit befinde sich der sogenannte Graslandfeuerindex in weiten Teilen Niedersachsens auf der Stufe 3 von 5, so der DWD. In den kommenden Tagen sollen gebietsweise sogar die Gefahrenstufen 4 und 5 erreicht werden. In Büschen, Hecken, Wiesen und anderen Gewächsen könnten immer besonders schnell Brände entstehen, die sich dann wiederum rasch ausbreiten.

Der Feuerwehrverband Ostfriesland hat deshalb am Sonntag, 17. Juli 2022, eine Warnung wegen der Hitzewelle in Deutschland für die Bevölkerung ausgesprochen. Es sei besondere Vorsicht im Umgang mit Zigaretten, Lagerfeuern, Grills oder Abflammgeräten geboten. Unnötige Brände könnte man so vermeiden.