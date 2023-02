„Hitlerjunge Salomon“: Gebürtiger Niedersachse Sally Perel mit 97 Jahren gestorben

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Perel hinterlässt eine wichtige Botschaft, für die er bis zuletzt gekämpft hat.

Tel Aviv/Peine – Um als Jude den Nationalsozialismus zu überleben, hatte er unter falscher Identität leben müssen. Nun ist Sally Perel im Alter von 97 Jahren im Kreise seiner Familie in Israel gestorben. Seine Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“ war im Jahr 1990 unter dem Titel „Hitlerjunge Salomon“ verfilmt worden. Perel sagte einmal selbst „Dass ich so überlebt habe, ist wie ein Wunder“.

Über viele Jahre erzählte der in Niedersachsen geborene Perel seine Geschichte auch an Schulen, „um die Erinnerung wach zu halten“, wie er sagte.

„Hitlerjunge Salomon“: Salomon „Sally“ Perel nahm die falsche Identität Josef „Jupp“ Perjell an

Erst Jahrzehnte nach Kriegsende ging er mit einem Buch über seine Geschichte an die Öffentlichkeit: Sally Perel, bekanntgeworden als „Hitlerjunge Salomon“. Um den Nationalsozialismus zu überleben hatte Perel, der Jude war, die Identität Josef „Jupp“ Perjell angenommen. Unter seiner Tarnidentität wurde er vorübergehend Teil der deutschen Streitkräfte – und überlebte den Holocaust. Der Sohn eines jüdischen Rabbiners aus dem niedersächsischen Peine sagte einmal: „Die Haut des Feindes klebte so fest an mir, da hat es eine ganze Zeit gedauert, bis sie sich gelöst hat“. Der Holocaust-Überlebende beschrieb damit rückblickend seine innere Zerrissenheit.

Sally Perel ist tot. Der Holocaust-Überlebende starb im Alter von 97 Jahren. © Marijan Murat/dpa

Perel, der 1925 in Peine zur Welt kam, hatte versucht zu fliehen, fiel jedoch 1941 den deutschen Truppen auf dem Gebiet der Sowjetunion in die Hände. Er nahm die Identität eines „Volksdeutschen“ an und entging so seiner Ermordung. Nachdem er über ein Jahr lang an der Ostfront eingesetzt wurde, schickten ihn die Nazis auf eine Schule der Hitlerjugend. Dort lebte er bis zum Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft unter der konstanten Angst, enttarnt zu werden.

„Ein junges Hirn kann man schnell vergiften“: Perels Kampf um die Erinnerung

Bis zuletzt setzte sich Perel, der selbst nach dem Krieg nach Israel ging, für die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen ein. „Ein junges Hirn kann man schnell vergiften“, erzählte er einmal laut NDR, und ging auch deshalb bis ins hohe Alter auf Lesereise. Gezielt versuchten Neonazis Kinder und Jugendliche zu beeinflussen, dem wollte Perel den Nährboden entziehen. Junge Menschen müssten sich deshalb mit Toleranz und Respekt auseinandersetzen, befand er. Mit seiner eigenen Geschichte versuchte der Holocaust-Überlebende die Erinnerung wach zu halten, mit Erfolg.

Perel selbst erhielt im Jahr 1990 das Bundesverdienstkreuz für seine Bemühungen um die deutsch-israelische Verständigung. Der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), erklärte zum Tod des 97-Jährigen: „Wir alle sind ihm unendlich dankbar dafür, dass er von dieser Zeit berichtet, geschrieben und immer wieder den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gesucht hat.“ Bis zuletzt hat Perel gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus gekämpft, nun ist er in hohem Alter gestorben. Was bleibt, ist seine Botschaft – eine Botschaft der Toleranz.