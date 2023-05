Historisches Gebäude brennt nieder: 114 Jahre alter Holzbau bei Großbrand zerstört

Von: Marcel Prigge

Drei Gebäude sind bei einem Großbrand in Lunestedt zerstört worden – darunter auch ein historisches Wohnhaus aus dem Jahr 1909.

Lunestedt – 114 Jahre hat es überdauert, zwei Weltkriege überstanden, doch am Mittwochabend brannte es nieder: Ein Feuer in einer Scheune in Lunestedt (Landkreis Cuxhaven) in Niedersachsen griff am Abend des 3. Mai 2023 auf eine Tischlerei und ein historisches Wohnhaus über. 120 Einsatzkräfte kämpften bis in den frühen Morgen gegen die Flammen.

114 Jahre alter Holzbau bei Großbrand zerstört: historisches Gebäude in Lunestedt in Flammen

Wie Nonstop-News berichtet, seien die Kräfte der Feuerwehr zwar schnell vor Ort gewesen, doch die schlechte Wasserversorgung vor Ort führte zu Problemen bei der Brandbekämpfung. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich aus diesem Grund auf den Schutz eines Lagers für Lackstoffe.

Doch der Schuppen mit teils neuwertigen Fahrzeugen, die Tischlerei mit modernen CNC-Fräsen sowie das Wohnhaus aus dem Jahr 1909 brannten nieder.

Schaden in sechsstelliger Höhe: 120 Einsatzkräfte versuchen Großbrand zu löschen

Um alle Glutnester zu erkennen, setzte die Feuerwehr auch Drohnen ein. Mithilfe von Wärmebildkameras konnten Hitzeherde aus der Luft erkannt werden. Zwischenzeitlich musste die angrenzende Bahnstrecke zwischen Bremen und Bremerhaven wegen Rauch und Explosionsgefahr gesperrt werden.

Was den Großbrand an den drei Gebäuden auslöste, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Schaden liegt laut den Angaben im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich.

