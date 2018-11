Hinweis zu Katrin Konert: Polizei bittet um Rückruf

Bergen/Dumme - Im Fall der seit fast 18 Jahren vermissten Katrin Konert bittet die Polizei einen anonymen Anrufer um erneute Kontaktaufnahme.

Der Unbekannte hatte am Montag aus Celle den Notruf der Polizei gewählt und konkrete Hinweise gegeben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Lüneburg mitteilte. Der Kontakt könne telefonisch, per Email oder auch anonym über des Hinweisportal BKMS aufgenommen werden.

„Der Anrufer hat Andeutungen und Hinweise zum möglichen Ablageort des Mädchens gegeben“, sagte der Sprecher. Die damals 15 Jahre alte Katrin Konert war am Neujahrstag 2001 in Bergen an der Dumme im Landkreis Lüchow-Dannenberg verschwunden. Die Polizei hat im Oktober einen Neustart der Ermittlungen angekündigt. Eine Ermittlungsgruppe von acht Beamten wurde eingerichtet, Profiler beraten sie.

Über das Internet können anonym Hinweise gegeben werden, die Belohnung wurde auf 10.000 Euro verdoppelt. Die Polizei startete eine Flugblattaktion und ging von Tür zu Tür. In Bergen wurde ein Container als mobile Wache aufgestellt. Bis zum 4. Dezember stehen dort Beamte als Ansprechpartner bereit.

dpa