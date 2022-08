Hilfen für Rentner: Weil pocht auf mehr Unterstützung im dritten Entlastungspaket

Von: Felix Busjaeger

Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht sich dafür aus, dass das dritte Entlastungspaket mehr Hilfen für Rentner beinhalten sollte. (Archivbild) © IMAGO/Rüdiger Wölk

Das dritte Entlastungspaket kommt. Ministerpräsident Stephan Weil spricht sich für mehr Hilfen für Rentner aus. Das fordern auch Politiker der Opposition.

Hannover – Die Energiekrise in Deutschland belastet derzeit eine Vielzahl der Bürger und die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung brachten nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Hilfen. Das soll sich mit dem dritten Entlastungspaket nun ändern: Zumindest fordert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), bei weiteren Maßnahmen gezielt Menschen mit geringen Einkommen in den Blick zu nehmen. Die Linke geht auf Bundesebene sogar einen Schritt weiter und bringt ein Wintergeld ins Gespräch, das allen Haushalten zur Verfügung gestellt werden soll.

Drittes Entlastungspaket: Weil fordert mehr Hilfen für Rentner

Seit Monaten ist es schwer, einen Bogen um die rasant steigende Preisentwicklung in Deutschland zu machen: Verbraucher sehen sich explodierenden Gaspreisen ausgesetzt und die hohe Inflation sorgt immer mehr dafür, dass der wöchentliche Besuch im Supermarkt zur finanziellen Qual wird. Um die Bürger in der schweren Situation zu entlasten, hat die Ampel-Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Entlastungen auf den Weg gebracht. Knapp 30 Milliarden Euro sollen die Zuwendungen den Staat insgesamt kosten. Weil forderte zude, dass zusätzliche HIlfen in die Heizperiode fließen muss.

Doch es gibt ein Problem: Zwar helfen 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und Energiepauschale einer großen Bevölkerungsgruppe, doch einige Verbraucher wurden schlicht vergessen. So profitieren Geringverdiener und Rentner deutlich weniger von den bisherigen Entlastungspaketen – besonders bei der Energiepreispauschale. Für SPD-Politiker Stephan Weil Anlass, um Veränderungen zu fordern. „Das kann nicht so bleiben“, sagte er laut NDR und erklärte, es bedürfe „dringend erneute Einmalzahlungen für Geringverdienende, insbesondere für Rentnerinnen und Rentner.“

Politik plant drittes Entlastungspaket wegen Gaskrise in Deutschland: Wer profitiert, ist unklar

Dass Rentner bei den bisherigen Entlastungen vergessen wurden, ist seit Monaten Grundlage für hitzige Debatten in Politik und Wirtschaft. Ob Senioren beim dritten Entlastungspaket wegen der Gaskrise gesondert berücksichtigt werden, ist bislang unklar. Auch steht noch nicht fest, welche Maßnahmen die weiteren Hilfen der Regierung umfassen sollen. Die Koalition zeigte in den vergangenen Tagen immer wieder, dass sie bei dem Thema unterschiedliche Ansätze verfolgt. So viel Christian Lindner (FDP) vorrangig die „arbeitende Mitte“ unterstützen. Grüne und SPD sprachen sich immer wieder für Entlastungen der einkommensschwachen Gruppen aus.

Während also noch unklar ist, welche Entlastungen das neue Paket tatsächlich bringt, spricht sich die Linke hingegen für deutlich direktere Entlastungen der Bevölkerung aus. „Richtig wäre ein Wintergeld für alle privaten Haushalte: 1500 Euro und 600 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied“, sagte Dietmar Bartsch der Rheinischen Post. Davon würden nach Bartsch vor allem Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende profitieren, „die in aller Regel nicht auf Rosen gebettet sind“. Die Energiepreispauschale soll indes im September 2022 anlaufen.

„Fünf nach Zwölf“: Dietmar Bartsch kritisiert Debatte über drittes Entlastungspaket

Die Kritik des Linkenpolitikers ist derweil deutlich: SPD, Grüne und FDP würden in der Debatte ums neue Entlastungspaket, von dem bis zu 48 Millionen Menschen profitieren sollen, Untätigkeit und Zynismus zeigen. „Es ist Fünf nach Zwölf. Statt den Menschen mit zynischen Spartipps und peinlichen Diskussionen über Waschlappen den Nerv zu rauben, müssen die Ampel-Parteien zum Ende der parlamentarischen Sommerpause ein wirksames drittes Entlastungspaket vorlegen, das auch Rentner und Studierende berücksichtigt“, sagte Bartsch weiter.

Inwieweit ein Wintergeld für jeden Haushalt in Deutschland realisiert werden könnte, steht derweil nicht fest. Für Barsch ist eins aber sicher: „Verharrt die Ampel in ihren permanenten Diskussionen, die null Komma null bei den Kostenexplosionen helfen, wäre das eine unterlassene Hilfeleistung, die das Land zerreißt.“

Opposition fordert mehr Unterstützung für Rentner: Drittes Entlastungspaket soll auch Studierende helfen

Dass Rentner wegen der anhaltenden Gaskrise in Deutschland bei dem dritten Entlastungspaket nicht vergessen werden dürfen, betont auch Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Gegenüber der Bild am Sonntag sagte er, die Antwort des Staates auf die Situation der Rentner könne „nicht die Tafel sein. Das wäre zynisch“. In welcher Weise Rentner konkret entlastet werden sollten, sagte Wüst hingegen nicht. Auch Studierende sollten seiner Ansicht nach bei den Unterstützungen wegen der Gaskrise in den Fokus rücken.

„Die bislang beschlossenen Entlastungspakete haben eine deutliche Schieflage bei der Behandlung von Nichterwerbstätigen wie etwa Menschen im Ruhestand“, sagte Wüst weiter. Es sei „kaum vermittelbar, dass Rentnerinnen und Rentner von der Zahlung des Energiegeldes ausgeschlossen sind“. Um die zusätzlichen Maßnahmen zu finanzieren, brachte Grünen-Chef Omid Nouripour eine Reform des Dienstwagenprivilegs ins Spiel. Gegenüber der dpa sagte er: „Eine Reform des Dienstwagenprivilegs ist überfällig.“