„Wir lassen niemanden allein“: Niedersachsen schnürt 2,9-Milliarden-Krisenpaket

Von: Fabian Raddatz

Niedersachsens Landtag hat am Mittwoch für ein milliardenschweres Hilfsprogramm gestimmt. © Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsen hat ein 2,9 Milliarden Euro schweres Krisenpaket beschlossen. Damit sollen der Ukraine-Krieg und die Energiekrise abgefedert werden.

Hannover – Beschlossene Sache: In einer Sondersitzung hat der Landtag in Niedersachsen am Mittwoch einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Kostenpunkt: 2,9 Milliarden Euro. Das Krisenpaket soll helfen, die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise abzumildern.

So richtet sich der Hauptteil des Hilfe-Programms (970 Millionen Euro) an private Verbraucher, Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen sowie soziale Einrichtungen. Sie sollen in Zeiten extrem hoher Energiepreise entlastet werden – und das nach Plänen der Landesregierung bereits ab Dezember.

Mit den Sofort-Hilfen löst Rot-Grün in Niedersachsen ein zentrales Wahlkampf-Versprechen ein. SPD-Fraktionschef Grant Hendrik Tonne: „Wir lassen niemanden allein.“ Familien sollen so etwa auch als Unterstützung einen Zuschuss für Essen an Schulen und Kitas erhalten.

Auch eine 707 Millionen Euro schwere Investition in die Energieinfrastruktur ist geplant. Mit dem Geld sollen beispielsweise Wasserstoff-Projekte oder auch das LNG-Terminal in Stade, für den Import von Flüssiggas, unterstützt werden. Hinzu kommen 302 Millionen Euro, mit dem das Bundesland die Unterbringung von Flüchtlingen finanzieren will.

Des Weiteren fließen 394 Millionen Euro in sogenannte Ansatzerhöhungen, was Kosten für Zinszahlungen, gestiegenen Energiekosten und das erhöhte Wohngeld beinhaltet, sowie 529 Millionen Euro in den Finanzausgleich der Kommunen, das denen zugutekommen soll.

2,9-Milliarden-Euro-Krisenpaket beschlossen: Kritik kommt von CDU und AfD

Für die Finanzierung des 2,9 Milliarden Euro teuren Krisenpakets will Niedersachsens Regierung keine neuen Schulden aufnehmen und die Summe hauptsächlich mittels höheren Steuereinnahmen stemmen, die das Land im Zuge der Inflationen eingenommen hatte. Die Finanz-Hilfen sollen möglichst schnell bei den Betroffenen ankommen, sagte Finanzminister Gerald Heere (Grüne).

Kritik an dem Vorhaben kamen derweil von CDU und AfD. Da die Pläne für das Krisenpaket erst Mitte November vorgestellt wurden, hätten die Abgeordneten kaum Zeit gehabt, sich mit dem Vorhaben zu befassen. Finanzminister Heere hielt entgegen, in der Krise müsse die Regierung schnell handeln.

Zudem werden CDU und AfD der Landesregierung vor, mit dem Krisenpaket auch Geld für die Umsetzung eigener politischer Ziele freizusetzen.