Hier erreichen Wohnungslose den Kältebus in Niedersachsen und Bremen

Von: Fabian Pieper

Der Johanniter-Kältebus in Hannover teilt warme Mahlzeiten und Kleidung an Obdachlose aus. © Ole Spata/dpa

Der Kältebus der Johanniter versorgt in Großstädten Obdachlose und Bedürftige in der kalten Jahreszeit mit den notwendigsten Dingen – und spendet soziale Wärme.

Hannover/Bremen/Oldenburg – Nachts zeigt das Thermometer inzwischen Temperaturen im Minus-Bereich an. Experten befürchten sogar einen Schneesturm und Temperaturen bis zu -20 Grad. Nach dem dritten Adventswochenende 2022 könnte es auch tagsüber Dauerfrost geben. Wohl dem, der ein Dach überm Kopf und eine wärmende Heizung hat. Doch was für die meisten selbstverständlich erscheint, ist für viele Menschen in Niedersachsens Großstädten ein seltener Luxus.

Der Kältebus Bremen steht vor dem Hauptbahnhof als Anlaufstelle für Obdachlose. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Kältebusse fahren in Hannover, Oldenburg und Bremen

Tausende Menschen leben in Niedersachsens Städten Hannover und Oldenburg auf der Straße, und auch in Bremen gehören Wohnungslose an manchen Orten zum Straßenbild dazu. Dick eingepackt liegen sie in Hauseingängen, unter Brücken, auf Parkbänken und dort, wo es einigermaßen trocken und windgeschützt ist und wo man sie nicht sofort wieder wegschickt. Nicht jeder kommt in einer Obdachlosenunterkunft unter. Gerade im Winter ist das Leben auf der Straße hart und die Gefahr zu erfrieren ist allgegenwärtig.

Deshalb haben die Johanniter bereits vor zwei Jahrzehnten mit dem sogenannten Kältebus eine Institution ins Leben gerufen, die sich seither in mehreren Großstädten zu einer großen Hilfe für diejenigen entwickeln hat, die besonders unter niedrigen Temperaturen leiden. In den niedersächsischen Metropolen Hannover und Oldenburg sowie in Bremen ist das Gefährt jeweils von Anfang November bis zum Ende der Winterkälte an zwei bis drei Tagen in der Woche unterwegs.

Kältebus in Niedersachsen unterwegs: Warme Mahlzeiten, warme Kleidung und warme Worte für Hilfsbedürftige

Zu festen Zeiten steuert der Kältebus für Obdachlose leicht zu erreichende Plätze in den drei Städten an. Dort können die Hilfesuchenden sich dann mit einer kostenlosen warmen Mahlzeit stärken. Sie erhalten zudem Heißgetränke, wärmende Kleidung, Decken, Schlafsäcke oder Isomatten. Auch die Tiere der Wohnungslosen versorgen die ehrenamtlichen Helfer bei Bedarf mit. Ausgebildete Sanitäter im Team werfen zudem ein Blick auf die gesundheitlichen Probleme der Zielgruppe.

Kältebus Bremen: Freitags und sonntags von 19 bis 20.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof

Freitags und sonntags von 19 bis 20.30 Uhr vor dem Hauptbahnhof Kältebus Hannover: Montags, mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr, erst an der Nikolaikapelle am Steintor, danach am Kröpcke

Montags, mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr, erst an der Nikolaikapelle am Steintor, danach am Kröpcke Kältebus Oldenburg: Freitags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 17 bis 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz

Finanziert wird das Projekt zu 100 Prozent aus Spenden. Die in allen drei Städten zusammen rund 70 Helfer leisten ausschließlich ehrenamtliche Arbeit. Pro Tour verteilen sie 60 bis 100 Portionen Essen – Tendenz steigend. Und nicht nur das: Sie bieten den Obdachlosen auch ein Ohr für ihre Probleme, hören zu, unterhalten sich mit ihnen.