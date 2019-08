Auto erfasst Motorrad - Fahrer stirbt noch am Unfallort

Unfall in Hesel

+ © Andre van Elten/261News Ein Motorradfahrer stieß frontal mit einem Auto zusammen. © Andre van Elten/261News

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagabend in Hesel ums Leben gekommen. Eine 73-jährige Autofahrerin geriet in den Gegenverkehr und erfasste ihn.