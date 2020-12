Herr der Fliegen

Lüpertz-Kirchenfenster darf eingebaut werden

+ © DPA Ein Abbild des von Markus Lüpertz entworfenen Kirchenfensters zum Thema Reformation. Es darf nun in der Marktkirche eingebaut werden. © DPA

Hannover – Jetzt also doch: Hannovers Marktkirche darf ein von Markus Lüpertz entworfenes Buntglasfenster erhalten – ein Geschenk von Altkanzler Gerhard Schröder. Nach dem Urteil der 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover spricht nichts dagegen, das Werk in das historische Gebäude einzusetzen, verkündete der Vorsitzende Richter Florian Wildhagen am Montag. Das Werk des Architekten Dieter Oesterlen, der für den Wiederaufbau der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich war, werde nicht zerstört, sondern bleibe weitgehend erhalten. Es genüge, dass die Gemeinde das Bild mit religiösen Motiven angenommen habe – „egal, was andere darüber denken“.