Wolken, Regen und böiger Wind - Herbst kommt nach Niedersachsen und Bremen

Waschechtes Herbstwetter erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Wochenende. An der Küste ist zeitweise richtiges „Schietwetter“ ankündigt.

Update, 27. September: Göttingen - Niedersachsen und Bremen steht ein Wochenende mit typischem Herbstwetter bevor. „Wir bekommen Wolken, Schauer und böigen Wind“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Wetter am Samstag: Gewitter an der Nordsee möglich

An der Nordsee müsse am Samstag auch mit Gewittern gerechnet werden. Die Tourismusbranche an der Küste und im Harz bleibt dennoch optimistisch. Die Temperaturen werden laut Wetterdienst auf den Inseln bis auf maximal 17 Grad steigen. Im Binnenland werde es kaum wärmer, sagte die Sprecherin. Auf den höheren Bergen im Harz werde es sogar nur etwa 14 Grad warm.

Regen in ganz Niedersachsen und Bremen am Sonntag

Am Sonntag wird es den Prognosen zufolge dann landesweit regnen. „Ich glaube, da bleibt keiner trocken“, sagte die DWD-Sprecherin. Auch der Wind werde an Stärke zunehmen. An der Küste müsse man sich auf Sturmböen einstellen.

„Und auch in der kommenden Woche wird es unbeständig bleiben“, sagte die Sprecherin. Denn eine stabile Hochdrucklage sei nicht in Sicht. Das Wetter sei der Jahreszeit angemessen.

„Schietwetter“ kein großes Problem für Tourismus

Auf den Tourismus an der Küste und auf den Nordseeinseln wirke sich das „Schietwetter“ nicht weiter nachteilig aus, sagte eine Sprecherin von Ostfriesland Tourismus in Leer. Für die Ferien seien die meisten Unterkünfte schon lange im Voraus gebucht. Im Übrigen seien die Gäste in der Regel ohnehin auf das typische Herbstwetter an der Nordsee eingestellt.

Auch beim Harzer Tourismusverband HTV bläst man angesichts der Aussichten keine Trübsal. Die Zahl der kurzentschlossenen Gäste, die nur bei Sonnenschein spontan kämen, sei zwar überschaubar, sagte eine Sprecherin. Für alle anderen gebe es aber ein großes wetterunabhängiges Angebot, etwa die vielen Museen oder die Thermen. Die meisten Wanderer ließen sich vom Wetter ohnehin nicht abschrecken.

Sonniges Wochenende vor Herbstanfang

Erstmeldung, 20. September: Niedersachsen und Bremen steht ein Wochenende mit viel Sonnenschein bevor. Nach letzten kleineren Schauern am Freitag vor allem in Richtung Nordsee werde es Samstag und Sonntag sonnig und warm, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg.

Niedersachsen: Temperaturen bis zu 25 Grad

Am Samstag könnten örtlich 22 und am Sonntag sogar 25 Grad erreicht werden. „Gerade in den südlichen Landesteilen verspricht der Sonntag ein sehr schöner Spätsommertag zu werden“, sagte der Sprecher. An der Küste werde es mit 20 beziehungsweise 22 Grad an beiden Wochenendtagen etwas kühler sein, wie kreiszeitung.de* berichtet.

Sommer verabschiedet sich ab Montag

Ab Montag werde sich die Wetterlage umstellen. Zunächst sei es zwar vor allem in den östlichen Landesteilen noch freundlich. Aber nach und nach werde es dann auch dort von Westen oder Südwesten her wechselhafter mit Temperaturen knapp unter 20 Grad.

