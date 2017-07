So heiratet Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth seine Sarah

Menschenauflauf in Bissendorf bei Hannover

+ © dpa Der Hells Angels Chef Frank Hanebuth und seine Frau Sarah kommen nach der kirchlichen Trauung aus der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf (Niedersachsen). © dpa

Hannover/Wedemark - Begleitet von zahlreichen Gästen mit Motorrädern hat Rockerboss Frank Hanebuth (52) seine Lebensgefährtin Sarah geheiratet. Der standesamtlichen Hochzeit am Freitag folgte am Samstag die kirchliche Trauung des Chefs der "Hells Angels North Gate" in einer evangelischen Kirche in Bissendorf bei Hannover.