Nachdem eine Gruppe von Jugendlichen einen 33-Jährigen in Alfeld zusammengeschlagen haben sollen, sitzen zwei in Haft.

Nachdem eine Gruppe von Jugendlichen einen 33-Jährigen in Alfeld zusammengeschlagen haben sollen, sitzen zwei in Haft. Zuvor wollte der Mann einer Frau helfen.

Alfeld - Ein 33-Jähriger ist am Freitagabend, 17. Februar, vor dem Bahnhof von Alfeld (Landkreis Hildesheim) in Niedersachsen von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt worden. Fünf Tatverdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren seien nach der Attacke am Freitagabend vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Samstag mit. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wird gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Junge Frau belästigt: Jugendliche schlagen couragierten Helfer zusammen

Zwei 17-Jährige sollten dem Haftrichter vorgeführt werden, die anderen Verdächtigen wurden entlassen. Die Tat soll sich nach Polizeiangaben gegen 21:15 Uhr ereignet haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 33-Jährige eingeschritten sein, als eine bislang unbekannte junge Frau aus einer vermutlich acht- bis neunköpfigen Gruppe heraus belästigt worden sei. Mehrere Jugendliche sollen den Mann daraufhin attackiert haben, er soll zu Boden gegangen und getreten worden sein. Als Zeugen dazwischen gingen, hätten die Angreifer von dem Mann abgelassen und seien geflohen.

Mann will junger Frau helfen und wird von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen

Der Mann aus dem Landkreis Hildesheim wurde nach Angaben der Ermittler mit schweren Verletzungen in einer Klinik aufgenommen, Lebensgefahr bestehe nach bisher vorliegenden Informationen aber nicht. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen aus Alfeld, Elze, Bad Salzdetfurth, Sarstedt und Hildesheim im Einsatz. Vier Tatverdächtige stammen den Angaben zufolge aus dem Landkreis Hildesheim, einer aus dem Landkreis Holzminden.