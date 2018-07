Großer Andrang in Niedersachsens Freibädern

Hannover - Während Natur und Landwirtschaft unter der andauernden Hitze und Trockenheit leiden, profitieren die Freibäder im Nordwesten vom Super-Sommer.

Seit dem Beginn der Freiluft-Saison Anfang Mai strömen deutlich mehr Gäste zum Wasserspaß unter freiem Himmel als in den Vorjahren. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Andrang herrscht beispielsweise in den hannoverschen Freibädern. „Wir haben jetzt schon über 100.000 Besucher, 50 Prozent mehr als im Vorjahr“, freut sich der Leiter des vom Polizeisportverein betriebenen Annabades, Horst Schröder. „Nach einem außergewöhnlich schlechten Jahr folgte jetzt ein außergewöhnlich gutes Jahr.“ Auch die städtischen Freibäder, etwa das Lister Bad oder das Naturbad Hainholz, empfangen in dieser Saison deutlich mehr Badegäste. „Wenn das gute Wetter anhält, insbesondere in den Ferien, steuern wir auf eine sehr gute Bilanz hin“, sagte der Sprecher der Landeshauptstadt, Udo Möller.

„Wenn das Wetter so weitergeht, sind wir auf einem ganz guten Weg“, meint Amray Habermann von der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH. Die Göttinger können derzeit in einem konventionellen und einem Naturbad planschen. Statt mit Chlor wird das Wasser im Naturbad biologisch aufbereitet. „Wir hatten bisher 124.000 Besucher in beiden Freibädern, im Vorjahr waren es insgesamt bis Anfang September 136.000. Ich hoffe, dass wir die 200.000-Marke knacken.“ Ende Juli wird in Göttingen das Bad in Weende wiedereröffnet. Aus Kostengründen wurde es in ein Naturbad umfunktioniert, mitsamt Sandstrand, Matschplatz und Kletterfelsen.

Ganz im Nordwesten, in Emden, nahmen die Bürger das Schicksal ihres Van-Ameren-Bades vor 25 Jahren selbst in die Hand. Ein Förderverein betreibt das direkt am Kanal gelegene, vor 90 Jahren gegründete Freibad - ganz bewusst ohne staatliche Zuschüsse. Seit der Saisoneröffnung Anfang Mai herrscht reger Betrieb. „Wir haben mehr Besucher und weniger Energiekosten“, sagt Elke Fehren-Schmitz vom Vorstand. Energie wird per hauseigener Solaranlage erzeugt. Allein in den ersten vier Wochen wurden in Emden 30.000 Gäste gezählt. „Wir haben bis jetzt das Doppelte von dem, was wir im letzten Jahr hatten.“ Ein 60-köpfiges Freiwilligen-Team hält das Bad in Schuss, in dem auch Konzerte und Open-Air-Kino-Abende laufen. Bezahlt werden nur die Schwimmmeister und Reinigungskräfte. Durch den Besucherandrang steigt aber der Wasserverbrauch.

„Rechnen tut sich ein Bad nie“

Dank der Wärme spart auch die Stader Bädergesellschaft Energie ein. „Aber es steigen die Kosten für die Wasseraufbereitung“, sagte Betriebsleiter Jürgen Bußmann. Zudem falle deutlich mehr Müll an. Im Mai strömten fast doppelt so viele Gäste in die beiden Stader Freibäder wie im Vorjahr, im Juni war der Zuspruch verhaltener. Gewinn macht die Bädergesellschaft nicht. „Rechnen tut sich so ein Bad sowieso nie“, sagte Bußmann. Die Stader bieten ihren Freiluft-Schwimmern sogar ein 50-Meter-Becken.

Auch im Emsbad in Meppen sind die Besucherzahlen deutlich gestiegen. Im Mai kamen mit 16 073 Menschen sogar fast doppelt so viele wie 2017. Positiv fällt auch die Zwischenbilanz der Bremer Bäder aus. „Wir haben deutlich mehr Besucher und freuen uns über den bisherigen Verlauf der Saison“, heißt es dort.

