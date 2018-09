Heiner Wilmer ist zum Bischof von Hildesheim geweiht worden

Hildesheim - Er sieht sich im Dienst aller Menschen - und will auch heiße Eisen anpacken: Heiner Wilmer ist zum neuen Hildesheimer Bischof geweiht worden. Vor allem einem Thema will er sich widmen.

Der Ordenspriester Heiner Wilmer ist in einer feierlichen Zeremonie zum neuen Bischof des Bistums Hildesheim geweiht worden. „Mir ist bewusst, dass ich meinen Dienst in einer für die Kirche herausfordernden Zeit antrete“, sagte der 57 Jahre alte Katholik am Samstag.

„Das schwerste und bitterste Thema ist für mich der Zusammenhang von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in unserer Kirche. Diesem Thema werde ich mich von Anfang an mit aller Kraft widmen. Was die Menschen brauchen, ist Heilung und Hoffnung.“

Rund 3000 Gäste zur Einführung vor Ort

Rund 3000 Gäste waren in der Stadt und verfolgten die Amtseinführung im Dom und an Großbildleinwänden. Zu den Gästen zählten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der frühere Bundespräsident Christian Wulff sowie Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister.

Der Landesbischof gratulierte Wilmer und betonte, die Vertreter der evangelischen Kirchen in Niedersachsen habe es berührt, „dass Sie von Anfang an ihre ökumenische und interreligiöse Verbundenheit ausgedrückt haben“. Er ergänzte: „Die christlichen Kirchen in Niedersachsen freuen sich über einen ökumenischen Bischof, der mit uns neue Wege geht.“

Das Bistum im überwiegend protestantischen Norden ist flächenmäßig das drittgrößte in Deutschland und umfasst 119 Pfarrgemeinden mit rund 611.000 Katholiken. Der aus dem Emsland stammende Wilmer tritt die Nachfolge von Norbert Trelle an, der aus Altersgründen aus dem Bischofsamt ausschied.

Zuletzt war Wilmer drei Jahre lang Generaloberer der weltweiten Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester in Rom. Von 1998 bis 2007 leitete der Theologe und Historiker das Gymnasium Leoninum Handrup.

Spannendes und herausforderndes Amt

Der Deutschen Presse-Agentur hatte er gesagt, er verstehe sich im Dienst an Menschen jedes Glaubens. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der Wilmer zum Bischof weihte, betonte in seiner Predigt die Herausforderungen des Bischofsamtes: „Es ist spannend, aber auch herausfordernd, heute Bischof zu sein“

Herausfordernd seien etwa die knappen Finanzen. Der Erzbischof sprach zudem die Bekämpfung sexuellen Missbrauchs in der Kirche an: „Er wird Bischof in einer Zeit, wo uns die Fälle des Missbrauchs kräftig zusetzen, und Du weißt, dass das auch am Bistum Hildesheim nicht spurlos vorübergegangen ist.“

Er spielte damit unter anderem auf den längst gestorbenen Hildesheimer Ex-Bischof Heinrich Maria Janssen an, der einen Jungen sexuell missbraucht haben soll. Der Vorwurf wurde erst 2015, mehr als 50 Jahre nach dem angeblichen Missbrauch erhoben. Zeugen ließen sich nicht mehr finden.

Schweres Versagen attestierten Gutachter dem Bistum im Umgang mit Vorwürfen gegen einen Pater, der bereits im Zentrum des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg mit mehr als 100 Opfern stand.

Begrüßung auf Plattdeutsch

In seiner Ansprache begrüßte Wilmer die Gäste auch auf Spanisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Zum Abschluss gab Wilmer noch humorvoll Einblick in die Vorbereitung der Feierlichkeiten - und zwar in seiner Muttersprache, nämlich Plattdeutsch.

Dabei besprach er mit dem Domkapitel - also den leitenden Priestern -, ob es bei seiner Amtseinführung auch Bier vom Fass geben wird. "Sie sehen, in der Organisation gab es von Anfang an fundamentale Überlegungen", kommentierte Wilmer scherzhaft.

dpa