Es ist wieder Heidschnuckentag

Müden - Rund 40 Böcke der Grauen Gehörnten Heidschnucke sind beim 69. Heidschnuckentag im Kreis Celle am Donnerstag prämiert und versteigert worden.

Durch die Auktion bekommen Züchter und Halter aus dem ganzen Bundesgebiet die Chance, einen prämierten und leistungsgeprüften Bock aus dem Ursprungsgebiet der Heidschnucken zu ersteigern und so ihre eigenen Herde zu verbessern, teilten die Veranstalter in in Faßberg Müden mit.

Die Graue Gehörnte Heidschnucke ist eine alte mischwollige Landschafrasse und stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von den auf Sardinien und Korsika lebenden Mufflons ab. Bei den besten Jährlingsböcken wurden am Donnerstag Muskeln, Wolle und Fellqualität und äußere Erscheinung bewertet.

Nach Schätzungen des Verbandes der Lüneburger Heidschnuckenzüchter gibt es in Niedersachsen noch etwa 15.000 bis 20.000 Tiere. Insgesamt werden in Niedersachsen 232.000 Schafe gehalten. - dpa