Heidelbeer-Ernte beginnt: Wasser von oben unverzichtbar

Heidelbeeren gehen immer: Immer mehr Deutsche schwören auf die Früchte. Nun ist die Ernte-Saison gestartet. Viel hängt für den Erfolg vom Regen ab.

Grethem - Zum Start der Heidelbeer-Saison hoffen die Bauern auf mehr Regen. Die Dürre des vergangenen Jahres mache den niedersächsischen Landwirten immer noch Sorgen, teilte die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer am Donnerstag mit. Daher werde für diese Saison keine Rekordernte erwartet, sagte Vorstandsmitglied Heiner Husmann in Grethem (Heidekreis): "In diesem Jahr brauchen wir regelmäßig Wasser von oben für eine ordentlichen Beerenertrag und eine gute Qualität der Früchte."

Von der ersten Juliwoche an startet die Ernte für den Lebensmitteleinzelhandel. Etwas später gibt es dem Verband zufolge auch die Gelegenheit, an vielen Höfen selber zu pflücken. Nach der am Montag beendeten Spargel-Saison und der noch laufenden Erdbeerernte ist die Heidelbeere ein weiteres wichtiges Standbein für die Betriebe.

Die Heidelbeere erlebe seit einigen Jahren einen regelrechten Boom bei den Verbrauchern, sagte Marktexperte Claudio Gläßer von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. In den vergangenen fünf Jahren habe es in Deutschland ein starkes Wachstum gegeben. Allein in diesem Jahr sei der Absatz zwischen Januar und Mai bei Importware im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent gestiegen. "Die heimischen Anbauer hoffen natürlich, dass sie von dieser großen Nachfrage auch profitieren." Allerdings dürften deutsche Heidelbeeren teurer sein als importierte Früchte.

In Niedersachsen werden von 162 Betrieben rund zwei Drittel der deutschen Heidelbeeren geerntet. 2018 betrug die Erntemenge in Niedersachsen 8457 Tonnen, deutschlandweit wurden 12 764 Tonnen Heidelbeeren geerntet. Die Anbaufläche in Deutschland ist laut Statistischem Bundesamt seit 2012 um rund zwei Drittel gestiegen und lag 2018 bei rund 3040 Hektar, 1921 Hektar lagen davon in Niedersachsen.

dpa