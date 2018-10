Hausärzte sehen Engpass bei Grippe-Impfstoff 

Hannover - Der Herbst kommt und mit ihm die Grippe-Saison. In Niedersachsen müssten Menschen auf eine Impfung warten - es fehlen Impfdosen, beklagt der Hausärzteverband. Das Gesundheitsministerium bestreitet Lieferengpässe und verweist auf Krankenkassen und Hersteller.

Kurz nach dem Start der Grippe-Impfungen hat der Hausärzteverband in Niedersachsen Lieferengpässe beklagt. In mehreren Regionen des Landes fehlten Impfdosen, sagte Vorstandsmitglied Uwe Lankenfeld am Freitag. "Es geht um ganz Niedersachsen". Das Gesundheitsministerium wies die Darstellung zurück. Es ist "aktuell nicht von einer anhaltenden landesweiten Verknappung auszugehen", hieß es in einer Mitteilung.

Ein regionaler Engpass könne dann entstehen, wenn Praxen die Impfdosen zu spät bestellen, oder die Nachfrage kurzfristig sehr hoch sei. Dagegen könne das Land nichts machen. Zuständig sind nach Angaben des Ministeriums Hersteller und Krankenkassen.

Der Hausärzteverband vermutete im NDR-Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen", dass Hersteller absichtlich zu wenig Impfstoff produzieren, um Lagerkosten zu sparen. Für diese Annahme hat das Ministerium aber keine Hinweise. Es gebe "keine Informationen bezüglich einer künstlichen Verknappung durch die Hersteller oder produktionsbedingten Lieferengpässe".

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das als Bundesinstitut neue Chargen von Impfstoffen freigeben muss, bevor sie in Praxen verfügbar sind, erklärte: "Es kann sein, dass regional kurzfristig Lieferengpässe bei Grippeimpfstoffen auftreten". Ob Niedersachsen davon betroffen sei, wisse das Institut wie auch für andere Bundesländer nicht, sagte Sprecherin Susanne Stöcker.

Das Institut habe deutschlandweit bis zum 5. Oktober 13,3 Millionen Dosen freigegeben. "Es ist schwer vorstellbar, dass die schon alle verimpft sind", sagte Stöcker. In dieser Woche seien weitere 800 000 Dosen freigegeben worden.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa