Schläge, Tritte, Haare ziehen: Obdachlose attackiert 16-Jährige „rustikal“

Im Hauptbahnhof Hannover

+ © dpa Die Polizei ermittelt gegen die 32-Jährige wegen Körperverletzung. © dpa

Eine „rustikale“ Auseinandersetzung ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf einer Damentoilette im Hauptbahnhof in Hannover. Dabei griff eine 32-jährige Wohnsitzlose ein 16-jähriges Mädchen an. Der Grund ist kurios.