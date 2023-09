Tierquäler schlägt Möwe flugunfähig – weil sie ihm das Brötchen entrissen hat

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Eine Silbermöwe ist bei einem Angriff mit einem Baseballschläger schwer verletzt worden. Das Tier hatte dem Angreifen offenbar ein Brötchen geklaut. © Polizei

Ein Mann hat offenbar auf eine Möwe eingeschlagen. Das Tier hatte ihn zuvor wohl das Brötchen entrissen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wangerooge – Möwen gelten als geschickte Diebe, wenn sie im Rahmen ihrer Nahrungssuche mit Menschen und ihren Lebensmitteln in Kontakt kommen. Mit Vorliebe gelangen die Vögel immer wieder an Speisen, die eigentlich nicht für sie gedacht waren – selbst wenn diese noch auf dem Teller oder in der Hand eines Menschen liegen. So geschehen auch am Freitag, 18. August, auf Wangerooge. Dort wurde ein Mann offenbar Opfer einer geschickten Möwe. Sie hatte laut Zeugen dem Mann ein Brötchen stibitzt.

Die für Wangerooge zuständige Polizei-Pressestelle Wilhelmshaven berichtete jetzt über den Vorfall, nachdem sich Zeugen an die Naturschützer des Mellumrates gewandt hatten. Mitarbeiter der Polizei Wangerooge entdeckten das Tier bei einer Begehung des Strandabschnitts F. Die Mitglieder der seit knapp 100 Jahre bestehenden Naturschutz- und Forschungsgemeinschaft wiederum hatten selbst keine Gelegenheit, das Tier in Augenschein zu nehmen.

Mann mit Baseballschläger fügt Möwe auf Wangerooge gebrochenen Flügel und blutige Wunden zu

Laut der Zeugen habe ein Mann im Alter von etwa 55 bis 60 Jahren mit einem Holzschläger, mutmaßlich einem Beachballschläger, auf das Tier eingeschlagen. Dadurch sei die Möwe verletzt worden. Das Tier wies neben einem gebrochenen Flügel auch blutige Verletzungen auf, heißt es in der Meldung der Polizei vom Freitag, 1. September. Die Polizei weist darauf hin, dass Silbermöwen laut Bundesnaturschutzgesetz als „besonders geschützte Tierart“ gelten. Unter anderem auf Sylt nutzen die Tiere die Unachtsamkeit der Menschen immer wieder zum Brötchen-Klau.

Um das eigene Essen nicht an die geflügelten Tiere auf Nahrungssuche zu verlieren, hilft es laut einer Studie aus dem Jahr 2019, Möwen genau im Blick zu behalten. Tatsächlich lenken diese sogar bewusst Menschen ab, während sich einzelne Vögel an ihre Opfer heranschleichen und Beute machen. Mitunter erschrecken die Tiere einen Menschen auch und erbeuten anschließend, was auf dem Boden gelandet ist.

Mellumrat-Geschäftsführer Mathias Heckroth ist ein so krasser Vorfall mit einem Baseballschläger-Angriff bislang nicht bekannt gewesen. „In vielen Fällen sind die Vögel schnell genug weg, sodass eine Verfolgung eigentlich nicht erfolgversprechend ist“, berichtet er. Insofern zeigte er sich überrascht, dass die Möwe mit einem Schläger erwischt wurde.

Möwen aktiv zu füttern trägt zum Problemen entwendeter menschlicher Nahrung bei

Wichtig sei es vor allem, Möwen nicht aktiv zu füttern. „Die Tiere verlieren sonst ihre Scheu vor dem Menschen.“ Zudem kann menschliches Essen für die Tiere gefährlich sein. Sein Rat: „Wir müssen halt besser aufpassen“, wenn die Vögel auf Nahrungssuche sind. Dabei sind es nicht ganze Arten, die dem Menschen Nahrung entreißen, sondern einzelne Tiere, die sich darauf verstehen. Neben Möwen gelte das auch beispielsweise für Dohlen und Rabenkrähen, sogenannte Allesfresser.

Weder die Mitglieder des Mellumrates noch die Polizeibeamten haben die Möwe auf Wangerooge einfangen oder versorgen können. Es sei nicht davon auszugehen, dass sich der Vogel wieder vollständig erholen wird, berichtete Mellumrat-Geschäftsführer Mathias Heckroth auf Nachfrage.

Polizei Wangerooge bittet um Hinweise nach Angriff mit dem Baseballschläger

Neben den Augenzeugen, die den Vorfall gemeldet haben, such die Polizei Wangerooge nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder weitere Details geben können. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04469/946900 bei den Beamten auf der Insel zu melden.