Haselünne - Eine 81 Jahre alte Fußgängerin ist im Emsland von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Die Frau wurde am Mittwochabend in Haselünne auf der Bundesstraße 402 von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert, wie die Polizei in Meppen mitteilte. Die 81-Jährige starb kurz darauf an der Unfallstelle.

dpa

