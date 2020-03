Nach Engpass im Winter: Regen sorgt für gut gefüllte Talsperren im Harz

Wasser für Niedersachsen und Bremen

+ © dpa Die Harzer Talsperren haben nach einigen Regentagen wieder genügend Wasser. © dpa

Clausthal-Zellerfeld - Dank ergiebiger Niederschläge gibt es in den Stauseen im Harz wieder große Trinkwasser-Reserven. So wurden seit Anfang März in den sechs großen Talsperren im westlichen Teil des Mittelgebirges täglich fast eine Million Kubikmeter Wasser eingestaut.