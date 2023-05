Toter im Einfamilienhaus: Rätselhafter Leichenfund im Emsland

Polizei ermittelt

+ © Nord-West-Media TV Die Spurensicherung vor Ort: In Haren an der Ems im Emsland ist am Mittwochmorgen eine Leiche in einem Einfamilienhaus entdeckt worden. Die Polizei ermittelt. © Nord-West-Media TV

Im Emsland ist am Mittwochmorgen eine tote Person in einem Einfamilienhaus gefunden worden. Die Polizei schließt einen unnatürlichen Tod nicht aus.

Landkreis Emsland – Ist es in Haren an der Ems (Landkreis Emsland) zu einem Tötungsdelikt gekommen? Am frühen Mittwochmorgen, 31. Mai 2023, hat es in dem Ort einen größeren Polizeieinsatz gegeben. In einem Einfamilienhaus in Emmeln wurde eine Leiche gefunden.

Rätselhafter Leichenfund im Emsland: Toter im Einfamilienhaus gefunden

Nach Angaben von Nord-West-Media TV gibt die Polizei derzeit keine Auskunft über den Ort des vermeintlichen Verbrechens und zur Auffindesituation sowie dem Geschlecht des Toten. Derzeit seien Rechtsmedizin und Spurensicherung vor Ort. Die Leiche werde noch untersucht.

Weiter heißt es, dass ein unnatürlicher Tod nicht ausgeschlossen werde. Zwei Personen seien von den Polizisten zur Befragung mitgenommen worden. Weitere Informationen werden die Ermittler im Laufe des Tages bekannt geben.