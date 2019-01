Achtung Zeugnisvergabe - Eltern sollen ihren Kindern Mut machen

Interview: Das Zeugnistelefon

+ © Foto: Karl-Josef Ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis) mit der Durchschnittsnote 1,4. © Foto: Karl-Josef

Hannover - Von Peer Körner. Noten sind eine wichtige Orientierungshilfe, sagt Schulpsychologin Gertrud Plasse. Am Mittwoch ist es wieder soweit, in Niedersachsens Klassen werden die Zeugnisse verteilt. Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn es nicht so gut für die Sprösslinge gelaufen ist?