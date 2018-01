Werkstattchef macht mit Kundenauto Tour nach Warschau - Geldstrafe

Auto nicht repariert

+ © dpa Der angeklagte Werkstattinhaber soll mit einem zur Reparatur abgegebenen Wagen nach Warschau gefahren gefahren sein. © dpa

Hannover - Vor der Reparatur kündigte ein Automechaniker in Hannover eine längere Probefahrt an, tatsächlich legte er aber 3.000 Kilometer zurück und wurde sogar bei Warschau geblitzt. Für die unbefugte Nutzung des Wagens einer Kundin verurteilte das Amtsgericht den Inhaber einer freien Werkstatt am Montag zu 1.000 Euro Geldstrafe.